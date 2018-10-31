Із вересня зупинки громадського транспорту повинні проектуватися безпечнішими, - Мінрегіон

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України оновлює державні будівельні норми. Так, у нових ДБН В.2.3-5:2018 “Вулиці і дороги населених пунктів”, які вступили у дію з 1 вересня 2018 року, міститься норма щодо обов’язкового проектування на зупинках захисних огороджувальних стовпчиків від наїзду громадського транспорту. Ця норма стосується нового будівництва та проведення реконструкції.

Про це повідомив заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе.

“Підвищуємо безпеку людей на зупинках громадського транспорту. В дію вже вступила важлива норма з цього приводу — обов’язкове проектування захисних огороджень — металевих стовпчиків перед зупинками. У попередніх нормах не містилося жодної вимоги щодо безпеки людей на зупинках. До того ж за останні роки кількість смертей від наїздів на зупинках громадського транспорту в Україні тільки зростає. Тому введення такої норми було вкрай необхідним”, - сказав він.

Лев Парцхаладзе додав, що успішні приклади реалізації таких засобів безпеки діють у багатьох країнах Європи та світу. “Часто такі металеві стовпчики розміщують не лише біля зупинок, а й на великих перехрестях та біля наземних переходів, де є небезпека перебування пішоходів. Зараз ми також розглядаємо можливість впровадження такої зміни, продовжуючи роботу та надалі вдосконалюючи ці ДБН. Можливо навіть, щоб такі стовпчики на перехрестях підсвічувалися червоними та зеленими кольорами для інформування пішоходів про безпечний перехід дороги”, - розповів він.

Згідно з ДБН, також на під’їздах до зупинок маршрутного транспорту мають обов’язково встановлюватися огорожі перильного типу відповідно до ДСТУ Б В.2.3-11 “Огородження дорожнє перильного типу. Загальні технічні умови”. Крім цього, на зупинках повинні бути передбачені засоби інформування пасажирів (електронні табло, таблиці з розкладом та схемою руху тощо) та автомати з продажу квитків. При цьому вони не повинні погіршувати видимість для водіїв або заважати руху пішоходів.

Нові ДБН були розроблені ДП “ДерждорНДІ” на заміну ДБН 2001 року.

Державні будівельні норми (ДБН) – обов’язкові до виконання нормативні акти, які використовуються під час проектування нових та реконструкції існуючих будівель, кварталів, мікрорайонів відповідно до їх призначення.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України