Періодичність перевірок у будівництві відтепер буде зрозумілою і прозорою, - Геннадій Зубко

Ми продовжуємо дерегуляцію у будівельній галузі. Ми встановили чіткі критерії для періодичності перевірок у будівництві. Відтепер вона буде зрозумілою, прогнозованою і прозорою. Періодичність залежатиме від класу наслідків об’єкта будівництва, а також – і це головне — від того, як забудовник дотримується норм містобудівного законодавства. Так прокоментував прийняття Урядом відповідних постанов Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко.

Він повідомив, що запроваджуються дві методики з критеріями перевірок: для об’єктів будівництва; для будівельного бізнесу, який будує об’єкти із значним та середнім класом наслідків (СС2, СС3).

Щодо перевірок об’єктів будівництва, які здійснюються органами ДАБІ, то відтепер їхня періодичність визначатиметься за трьома критеріями: клас наслідків будівель і споруд, дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, структура об’єкта будівництва.

За відсутності порушень за цими новими критеріями термін перевірок для об’єктів з відповідним класом наслідків буде збільшено в півтора раза.

Геннадій Зубко нагадав, що на сьогодні діють такі рамки для перевірок: з високим ступенем ризику (СС3) – не частіше одного разу на два роки; з середнім ступенем (СС2) – не частіше одного разу на три роки; з незначним ступенем (СС1) – не частіше одного разу на п’ять років.

Також запроваджено Методику визначення періодичності перевірок контролюючими органами суб’єктів господарської діяльності, які здійснюють будівництво об’єктів СС2, СС3. Тут періодичність перевірок визначатиметься за такими критеріями: клас наслідків будівель і споруд, строк провадження діяльності з будівництва об’єктів, наявність порушень ліцензійних умов.

За відсутності порушень – частота таких перевірок буде зменшена, що в свою чергу стимулюватиме бізнес дотримуватись законодавства та споруджувати об’єкти належної якості.

«Такий підхід приведе до зменшення тиску з боку контролюючих органів, визначення пріоритетності перевірок суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику та позитивно вплине на якість будівельної продукції», – підкреслив Геннадій Зубко.

Служба Віце-прем'єр-міністра України