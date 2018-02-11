Ангела Меркель високо оцінила реформу децентралізації

Децентралізація – дуже важлива реформа для України, яка дає повноваження людям і підвищує конкуренцію в місцевому самоврядуванні. Можу відверто сказати, що різниця між Східною і Західною Україною існує, як і існує різниця між сільськими регіонами і містами. Але саме реформа децентралізації дає людям відчути себе господарем своєї області, свого регіону і свого міста. На цьому наголосила у своїй промові у Будинку Децентралізації Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель.

«Реформа децентралізації покращує фінансовий клімат в регіонах і податкову складову. І Німеччина підтримує цю важливу реформу разом з партнерами з Європейського Союзу. Наскільки я можу зараз бачити, у вас є прекрасний дух співпраці і значні результати реформи», — наголосила пані Ангела Меркель.

Канцлер Німеччини подякувала Віце-прем’єр-міністру Геннадію Зубку і українському Уряду за зусилля у реалізації реформи децентралізації. «І я знаю, що Президент України Петро Порошенко гаряче підтримує цю реформу», — підкреслила вона.

Вона зазначила, що програма «U-LEАD з Європою», яка допомагає впроваджувати реформу децентралізації, забезпечує проведення на місцях висококваліфікованих тренінгів та семінарів, які дають людям надію на завтрашній день. В українців з’являється віра в майбутнє.

У свою чергу Геннадій Зубко подякував Федеральному канцлеру Ангелі Меркель за високу оцінку реформи децентралізації та зусиль України по її реалізації. «Дякую всім нашим міжнародним партнерам, а також Cпецпосланнику Георґу Мільбрадту та Мінрегіону за допомогу у її впровадженні», — наголосив Віце-прем’єр-міністр.

Під час зустрічі у центральному офісі ULEAD учасники проговорили подальший законодавчий маршрут реформи, який був напрацьований спільно зі Спеціальним посланником Уряду Федеративної Республіки Німеччина з питань реформ у галузях урядування та децентралізації в Україні Георгом Мільбрадтом.

Довідково

Виступ Федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель доступний на FB - сторінці Геннадія Зубка.