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Володимир Гройсман: Процес надання субсидій громадянам іде, закликаю всіх працівників соцслужб уважно вивчати кожен випадок звернення за допомогою

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Програма надання субсидій на оплату комунальних послуг іде за планом, і всі соціальні служби мають відпрацювати цей період максимально відповідально, уважно вивчаючи кожен випадок звернення людей за допомогою. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час відвідання Центру соціальних служб у форматі «Прозорий офіс» у Святошинському районі Києва.

Центр працює з червня 2017 року і надає 97 видів послуг, в тому числі з оформлення пенсій, надання направлень на відпочинок, допомагає у пошуку роботи і наданні субсидій. Щодня тут обслуговують близько 1,5 тис. людей, і наразі кожне четверте звернення – питання надання або продовження субсидій. «Це був непідготовлений візит. Я заїхав у реально працюючий центр, аби отримати зворотний зв’язок і почути, як ідуть справи. Люди підіймають питання надання субсидій. І я розумію: ціни на тепло і гарячу воду є обтяжливими. Тож маємо підтримати кожного, хто потребує підтримки, - сказав Володимир Гройсман. - Центр працює, працюють спеціальні комісії. Я закликаю всіх працівників соціального захисту стояти на боці людини, яка звернулася за допомогою».

Глава Уряду поспілкувався з відвідувачами Центру, відстежив, як саме ведеться процес обробки звернень. «Ми поспілкувалися, процес іде, люди отримують консультації, подають документи, - зазначив Володимир Гройсман. - Всіх захистимо. Жодних проблем у людей не буде».

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України

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