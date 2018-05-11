До 2020 року Україна має завершити процес об’єднання громад, - Геннадій Зубко

На сьогоднішній конференції представники ОТГ, бізнесу і міжнародних фондів одноголосно підтримали ідею щодо 100% покриття об’єднаними громадами території України до 2020 року. Отримала й підтримку ідея переходу з 2019 року на адміністративне рішення щодо об’єднання. І вона може бути реалізована тільки з прийняття Парламентом законопроекту «Про засади адміністративно-територіального устрою України». На цьому під час другої щорічної конференції партнерів DOBRE «Стратегічний розвиток та інвестиції» наголосив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.

«Без цього закону ми не можемо далі рухатись. Без цього закону країна залишається в адміністративній системі, яка не дозволяє розбудовувати інфраструктуру, необхідну для якісного життя кожного українця. І тому, я звертаюсь до кожного лідера громади з проханням попрацювати з місцевими депутатами і переконати їх в необхідності підтримки надважливого закону. За ним майбутнє України і розвиток громад. Вже створено 838 об’єднаних громад і ми ставимо собі завдання, разом з вами, до 2020 року завершити процес об’єднання», - зазначив Геннадій Зубко.

Він підкреслив, що цього року стоїть конкретне завдання – створити об’єднані громади, які внесені до перспективних планів. «Ми розраховуємо, що буде приблизно 1400 - 1450 ОТГ. Наразі їх - 1206. І ми ще не бачимо нашу перспективу по Криму, тимчасово окупованим територіям Донбасу. Але вже зараз ми почали розробляти перспективні плани і щодо них», - розповів Геннадій Зубко.

Служба Віце-прем'єр-міністра України