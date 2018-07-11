Україна потребує комплексної модернізації житлового сектору, - Геннадій Зубко

Для проведення модернізації житлового сектору фактично прийнята вся необхідна законодавча база. Мова йде не тільки про проведення заходів з енергоефективності та термомодернізації в житлових будинках, а й ремонт житлового фонду, осучаснення систем централізованого опалення, котелень, напрацювання нової системи теплопостачання міст. Про це на відкритті міжнародного конгресу «Інституційні та технічні аспекти реформування ЖКГ» в рамках виставки КомунТех-2019 наголосив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.

Це закони: «Про комерційний облік теплової енергії і водопостачання», «Про житлово-комунальні послуги», «Про Фонд енергоефективності», 417-й закон «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», «Про енергоефективність будівель». І всі вони майже на 100% імплементовані.

«По країні вже маємо 81,4% встановленого будинкового обліку теплової енергії, що свідчить про формування в Україні відповідального власника і споживача комунальних послуг. Друге – зростаюча кількість ОСББ, які функціонують вже в 32 тис. будинків. Також це впровадження реформи енергоефективності: працююча програма «теплі кредити», запуск Фонду енергоефективності. Наголошую, всі ці кроки, а також найголовніше – модернізація житлового сектору дозволить зменшити газову залежність країни з 11,4 млрд м3 газу, які споживаються населенням, до 7,2 млрд м3. Україна має всі можливості зробити цей революційний стрибок», - розповів Геннадій Зубко.

Урядовець повідомив, що наступного року відбудеться напрацювання маршрутної карти з переходу до монетизації субсидій у ЖКГ. Також у 2019 році, на виконання 27 Директиви ЄС, заплановано прийняття розробленого законопроекту «Про енергетичну ефективність», який дозволить впровадити заходи з енергоефективності на ринках електроенергії, газу та теплопостачання.

Служба Віце-прем'єр-міністра України