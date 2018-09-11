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Доходи місцевих бюджетів за 10 місяців зросли до 189,4 млрд грн, - Геннадій Зубко

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За 10 місяців 2018 року доходи місцевих бюджетів зросли на 22,0%, або на +34,2 млрд грн порівняно з аналогічним періодом минулого року та склали 189,4 млрд грн. Про це повідомив Віце-прем’єр-міністр-Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.

Зокрема, податку на доходи фізичних осіб надійшло 110,2 млрд грн, що більше від надходжень січня-жовтня минулого року на +26,1%. Із 11 регіонів, що мають темпи приросту ПДФО вищі за середній показник по Україні, 3 регіони забезпечили приріст понад 28%.

Плати за землю – 22,7 млрд грн. Із 19 регіонів, що забезпечили темпи приросту плати за землю вище середнього по Україні (2,9%), більше 10% забезпечили 6 регіонів.

Фактичні надходження єдиного податку – 24,5 млрд грн (зросли на +5,2 млрд грн, або на +27,0%).

Щодо надходжень власних доходів місцевих бюджетів 665 ОТГ, за січень-жовтень 2018 року вони зросли на 62,3 % та склали 16,9 млрд грн (+6,5 млрд грн).

Служба Віце-прем'єр-міністра України

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