Муніципальна няня не позбавлятиме права на декретні виплати та відпустку, - Андрій Рева

Міністр соціальної політики України Андрій Рева в ексклюзивному інтерв'ю ІА "Українські національні новини" заявив про безпідставність чуток щодо начебто відміни декретних виплат при користуванні послугами муніципальної няні.

“Вони (ті, хто поширює чутки про відміну грошей на декретну відпустку. - Ред.) прив’язують наші додаткові заходи щодо соціального захисту сімей з дітьми, зокрема, введення поняття муніципальна няня, перекручують і кажуть, що це є на заміну державної допомоги. Буде державна допомога і муніципальна няня", - наголосив Міністр.

За словами урядовця, "державна допомога у неї (сім’ї. - Ред.) залишається, а якщо захоче скористатися такою опцією, як муніципальна няня - то це додатковий бонус".

"Це ж стосується відпустки по догляду за дитиною - хоче мати няню у відпустці? Буде няня у відпустці. Хоче вийти на роботу та мати няню - буде така можливість”, - пояснив Андрій Рева.

Міністерство соціальної політики України