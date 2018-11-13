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Остап Семерак: Україна цілеспрямовано рухається в напрямку розвитку зеленої енергетики

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12 листопада 2018 року, в рамках Міжнародного форуму з енергетики для сталого розвитку, між Міністерством екології та природних ресурсів України, Європейським Банком Реконструкції та Розвитку та НАК «Нафтогаз України» було підписано Меморандум про порозуміння щодо скорочення неорганізованих викидів метану в ланцюжках поставок газу в Україні.

Від Міністерства екології та природних ресурсів України Меморандум підписаний Міністром Остапом Семераком. Також у підписанні взяли участь голова НАК «Нафтогаз Україна» Андрій Коболев та директор департаменту енергоефективності і змін клімату ЄБРР Террі МакКалліон.

Його мета - впровадження сталих енергетичних інвестицій у газовому секторі України, які сприятимуть скороченню викидів парникових газів і зменшенню забруднення повітря.

За словами Міністра, підписання Меморандуму це ще один важливий крок в рамках виконання взятих Україною зобов’язань пунктів Паризької угоди у сфері змін клімату.

«Цей Меморандум – фіксація наших спільних намірів та для створення юридичного кворуму для сталого розвитку української нафтогазової галузі. Україна є першою країною серед Енергетичного Співтовариства і це дає нам можливість не лише бути учасником, а впливати на прийняття рішень. Сьогодні ми об'єднали зусилля і разом працюватимемо над виконанням міжнародних кліматичних зобов’язань. Ми очікуємо швидких, наступальних кроків в напрямку зменшення парникових газів в Україні»,- сказав Остап Семерак.

В рамках Меморандуму, сторони співпрацюватимуть у розробці програми «Скорочення неорганізованих викидів метану в ланцюжках поставок газу в Україні, яка включатиме у себе і досліджень в рамках технічного співробітництва, спрямованих на скорочення викидів метану в нафтогазовому секторі.

Також буде розроблено методологію, інструменти, типових форм і процедур для періодичного вимірювання та оцінювання таких викидів і звітування про них.

Міністерство екології та природних ресурсів України

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