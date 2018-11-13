У МОН відбулося засідання Громадської ради з питань співпраці з Церквами та релігійними організаціями дорадчі органидуховна освіта

12 листопада 2018 року, відбулося засідання з нагоди 10-річчя діяльності Громадської ради з питань співпраці з Церквами та релігійними організаціями при МОН України. Захід провели у залі колегії Міністерства освіти і науки України.

Учасниками засідання стали народні депутати України, представники Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій, члени Громадської ради, освітяни з різних областей України.

Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич подякувала членам Громадської ради за їхню роботу.

Довідково.

Громадська рада з питань співпраці з Церквами та релігійними організаціями при Міністерстві освіти і науки України створена з метою забезпечення державно-конфесійних відносин у галузі освіти, підтримання діалогу із Церквами та релігійними організаціями. Громадська рада сприяє розв'язанню питань щодо державного визнання документів, виданих вищими духовними навчальними закладами, можливості державного ліцензування та акредитації вказаних закладів освіти.

Щорічно відбувається майже 5 засідань Громадської ради. За 5 років також проведено 10 виїзних засідань у Рівненській, Волинській, Львівській, Донецькій, Черкаській, Запорізькій, Хмельницькій, Дніпропетровській, Одеській та Житомирській областях.

Міністерство освіти і науки України