У Смілі почалося підключення котелень до газу, - Геннадій Зубкo

3 години з моменту проведення засідання оперативного штабу Комісії Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій за участю Президента України Петра Порошенка. Подано газ на перші 8 котелень з 20. Наразі в них ведеться розпал і вихід на робочий температурний режим, потрібен час. До них підключено 5 дитячих садочків, 7 шкіл, 3 лікарні, а також 45 будинків із 152. Подача газу здійснюється в першу чергу до котелень, до яких підключена соціальна сфера. Про це на своїй сторінці у FB повідомив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.

«Дякую всім небайдужим спеціалістам, менеджерам і простим працівникам, які зараз працюють, незважаючи на час, умови і труднощі в технічному підключені. А також Голові ДСНС України Миколі Чечоткіну, заступнику НАК "Нафтогаз" Сергію Переломі, моєму заступнику Едуарду Кругляку, голові Черкаської ОДА Юрію Ткаченку та його заступнику Сергію Овчаренку, голові правління ПАТ "Черкасигаз" Сергію Буяну», - написав він.

Довідково

Населення Сміли – 68 тисяч. До 20 котелень підключено 152 будинки, в яких проживає 19 700 населення.

Служба Віце-прем'єр-міністра України