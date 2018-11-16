Павло Розенко: Протягом року ми забезпечили легалізацію зайнятості близько 100 тисяч наших співгромадян

Після запровадження пенсійної реформи протягом одного року вдалося легалізувати зайнятість близько 100 тисяч громадян України. Про це в ефірі «5 каналу» заявив Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко.

«Після запровадження пенсійної реформи, ми можемо говорити про те, що відбулися певні зрушення в легалізації зайнятості. У людей вже з'являється розуміння того, що пенсійна реформа їх стимулює легалізувати свою працю, адже, щоб отримати гідну пенсію, треба працювати легально і сплачувати пенсійні, страхові внески з усієї суми заробітної плати», - сказав він.

«Протягом року ми забезпечили легалізацію зайнятості близько 100 тисяч наших співгромадян. Так, це мало, тому що тіньовий обсяг ринку праці ми оцінюємо на рівні 2-3 мільйонів громадян, проте певні зрушення вперед уже очевидні», - зазначив Павло Розенко.

Служба Віце-прем'єр-міністра України