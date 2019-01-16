Декларації ТОП-посадовців отримають найвищі вагові коефіцієнти і будуть перевірятися в першу чергу

Логічний та арифметичний контроль декларацій буде проводитися за двома складовими: відповідність даних Правилам логічного та арифметичного контролю та порівняння відомостей декларації з відомостями реєстрів та баз даних.

«Система логічного та арифметичного контролю (далі – ЛАК) перевірить відповідність даних декларацій Правилам, кожному з яких надана відповідна кількість балів вагового коефіцієнта. ЛАК розподілить декларації за сумою таких балів – від найвищого значення до найнижчого. Такий розподіл визначить порядок, за яким будуть розпочаті повні перевірки. Декларації, для яких ваговий коефіцієнт становитиме 2000 і більше балів, будуть підлягати повній перевірці та автоматично перевірятимуться Системою ЛАК за другою складовою – порівняння відомостей декларації з відомостями реєстрів та баз даних», – повідомив Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Мангул.

За словами Голови НАЗК, найвищий ваговий коефіцієнт – 1000 балів – буде присвоюватися деклараціям посадовців, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище. Коефіцієнт 1000 балів також буде присвоюватись, якщо декларант займає посаду, пов’язану з високим рівнем корупційних ризиків. Таким чином, якщо декларант належить до цих двох категорій, має значну кількість об’єктів нерухомості, транспортні засоби преміум-класу, його декларація матиме високі вагові коефіцієнти та підлягатиме повній перевірці.

Згідно з Правилами логічного та арифметичного контролю, далі вагові коефіцієнти розподілились таким чином: коефіцієнти 500 та 300 стосуються можливої наявності ознак незаконного збагачення. Коефіцієнт 200 присвоюється декларації у випадках, коли сукупна вартість задекларованих об’єктів нерухомості перевищує 10 млн грн; вартість транспортних засобів перевищує 3 млн грн; наявні повітряні транспортні засоби; отримано подарунок, розмір чи вартість якого понад 1 млн грн; отримано доходи у вигляді призу, виграшу чи лотереї у розмірі понад 500 тис. грн; наявні корпоративні права юридичної особи, яка зареєстрована за кордоном; сукупний розмір грошових активів перевищує 100 млн грн; сукупний розмір готівкових коштів перевищує 30 млн грн. Інші коефіцієнти становлять значення від 100 до 10.

Правила логічного та арифметичного контролю декларацій, якими встановлені такі коефіцієнти, а також Зміни до Порядку контролю та повної перевірки декларацій затверджені Національним агентством та зареєстровані в Міністерстві юстиції 14 січня.

Національне агентство з питань запобігання корупції