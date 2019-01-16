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19 січня киян запрошують на урочисте святкування Водохреща у Гідропарку

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Традиційно у Києві 19 січня о 13:30 відбудеться святкування Водохреща у Гідропарку біля каплиці на честь Хрещення Господнього (острів Передмостова слобідка, 1). Саме сюди приходять тисячі киян щороку освятити воду і зануритися у крижані води Дніпра.

За інформацією Департаменту культури КМДА, під час заходу традиційно здійснять чин освячення води за відповідними регламентованими і встановленими канонами. Святковий настрій колядками, щедрівками і народними гуляннями присутнім даруватиме Український академічний фольклорно-етнографічний ансамбль «Калина».

У КП «Київський метрополітен» повідомили, що 19 січня із 10:00 до 17:00 буде відкрито східний вестибюль станції метро «Гідропарк». Таке рішення прийнято, щоб киянам під час свята було зручніше дістатись до місць купання.

Як відомо, Хрещення Господнє – третє і завершальне свято різдвяно-новорічного циклу, яке православні та греко-католики відзначають щороку 19 січня. У народі це свято називають – Йордан, Водохреще та пов’язують із хрещенням Ісуса Христа у річці Йордан. Вважається, що на Водохреще вода набуває цілющих властивостей і зберігає їх протягом року, лікуючи тілесні й духовні хвороби.

Офіційний портал КМДА

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