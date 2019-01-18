Медична реформа вже має результати, а протягом 3-5 років українці відчують нову якість медичних послуг, – Володимир Гройсман

Започаткована Урядом України реформа системи охорони здоров’я змінює не тільки принципи фінансування галузі, а й якість надання послуг. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, коментуючи проміжні результати роботи деяких програм реформи та плани на 2019 рік. Глава Уряду наголосив, що план змін є і його потрібно виконувати системно і послідовно.

«Якщо 3-5 років робити те, що передбачено планом реформи медицини, протягом цього часу українці будуть бачити позитивні зміни в системі охорони здоров’я, відчують підвищення якості надання медичної допомоги. Важливо діяти системно і послідовно. В результаті українці отримають кваліфікованих лікарів, нормальні умови отримання допомоги, а лікар отримає нормальну, достойну заробітну плату», – сказав Володимир Гройсман.

За його словами, сьогодні нерідко лунає критика реформи. «Критика піде, а справа, яку робимо, залишиться. Якщо рухатися вперед, українці отримають нову якість надання допомоги», – зазначив Глава Уряду.

За інформацією МОЗ, вже 25 млн українців – понад половина населення країни – обрали свого терапевта або педіатра для дитини. Активно працює Національна служба здоров’я, яка є ключовою ланкою в політиці надання державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення. Наразі вже 97% медзакладів, серед яких є і приватні клініки, мають з НСЗУ договори. За надані послуги перераховано вже 3,5 млрд грн.

Як зазначив Прем’єр-міністр, цього року медичні інновації торкнуться одразу кількох сфер. По-перше, з квітня за програмою «Доступні ліки» працюватиме послуга електронного рецепта. Купити ліки можна буде у будь-якій аптеці, яка працює в програмі, – без прив’язки до місця проживання пацієнта та місця знаходження аптеки. Гроші за ліки надійдуть у конкретну аптеку.

По-друге, з літа працюватиме програма низки безкоштовних досліджень – за направленням лікаря.

«Третє – реформа екстреної медицини. Хочемо отримати нові знання екстреної допомоги, новий транспорт і обладнання, а також нову зарплату. Спільно з місцевою владою проінвестуємо в це біля 2 млрд грн», – сказав Володимир Гройсман. Він пояснив, що реформа екстреної медицини відбуватиметься спочатку в режимі пілотних проектів, а потім цей досвід буде поширено на всю країну.

«Плюс цього року завершимо будівництво «ОХМАТДИТу», пришвидшуємо будівництво кардіоцентрів – маємо для них обладнання. Працюватиме президентська програма розвитку сільської медицини. Це все буде система надання медичної допомоги», – сказав Володимир Гройсман.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України