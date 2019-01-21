У столиці впроваджують реєстрацію поїздок пільговиків у наземному громадському транспорті за допомогою картки киянина

Із метою раціонального та більш ефективного використання бюджетних коштів у столиці впроваджують реєстрацію поїздок у наземному громадському транспорті пільгових категорій громадян за допомогою картки киянина. Аналогічна система обліку із 2016 року успішно діє у київському метрополітені. Важливо, що під час реєстрації пільговиком своєї поїздки гроші з картки не стягуються. Про це йшлося сьогодні під час прес-брифінгу у КМДА.

«Із 2016 року картка киянина успішно себе зарекомендувала у київському метрополітені. Вона досить зручна і завдяки їй міська влада має можливість прорахувати кількість пасажирів пільгових категорій, які користуються цим видом транспорту, для того щоб здійснити компенсацію підприємству-перевізнику», – зазначила начальник юридичного управління Департаменту транспортної інфраструктури Тетяна Щербань.

Як нагадала перший заступник директора Департаменту соціальної політики Світлана Устименко, Київ – єдине місто в Україні, яке передбачає у своєму бюджеті кошти на відшкодування пільгового проїзду.

«Через те, що бюджет Києва передбачає кошти на відшкодування такої пільги, ми переходимо до чіткого обліку пасажирів, які користуються таким правом. Картка киянина сьогодні дає можливість фактично зафіксувати, скільки пасажирів скористалися пільгою на проїзд. Лише чіткий облік надасть нам можливість цільового використання тих коштів, які передбачені у бюджеті Києва. Те, що ми можемо чітко бачити, кому скільки коштів виділяти, дає можливість економії та використання коштів на ті цілі, які для киян є важливими», – підкреслила Світлана Устименко.

На сьогодні у наземному громадському транспорті встановлено валідатори, за допомогою яких здійснюється облік пільгових категорій громадян, що користуються цим видом транспорту.

За словами директора Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій Юрія Назарова, наразі у столиці впроваджується автоматизована система оплати проїзду, що об’єднає наземний та підземний транспорт єдиним обліком пасажирів.

«Одним із способів оплати проїзду у рамках впровадження системи електронного квитка є муніципальна картка «Картка киянина». Зараз містяни активно залучаються до отримання картки киянина. Наразі емітовано 781 тисяча карток, з них 680 тисяч – пільговики. Для реєстрації проїзду необхідно піднести картку до валідатора у наземному транспорті. На екрані висвітиться напис «Картка дійсна». Для проходу через турнікет у метрополітені необхідно піднести картку до зчитуючого поля на турнікеті та дочекатися напису «Прохід дозволено», – повідомив Юрій Назаров.

Він наголосив, що у разі наявності пільги, під час валідації картки киянина кошти не знімаються. Картка виключно реєструється у системі для коректного обліку пасажиропотоку та компенсації витрат на перевезення підприємствам-перевізникам.

Нагадаємо, що отримати картку киянина пільговики можуть у будь-якому відділенні «Ощадбанку». Для цього потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код та документ що підтверджує статус пільговика. Протягом 4-7 днів картку оформлюють та видають пільговику безкоштовно.

Портал Києва