У Києві 22 січня відбудеться низка урочистих та святкових заходів до 100-річчя Соборності України

До Дня Соборності України – 100-ї річниці Акта Злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки, який відзначають 22 січня, у столиці відбудеться низка урочистих та святкових заходів. На виконання Указу Президента України № 871/2014 у столиці затверджено відповідний план заходів.

Так, до цієї знаменної події, 22 січня, за участю керівництва держави та міста відбудеться урочисте покладання квітів до пам’ятників Т. Г Шевченку та М. С. Грушевському. Окрім того, у цей день, у рамках відзначення 100-річчя подій Української революції 1917-1921 років, організують тематичні заходи, присвячені 100-річчю проголошення Акта Злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки.

Також 21-22 січня тривають урочистості у районах Києва за участю представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, учасників антитерористичної операції у Донецькій та Луганській областях, громадських і релігійних організацій, представників закордонного українства, діячів науки та культури та інших.

22 січня на мосту ім. Є. Патона проведуть молодіжну акцію «Живий ланцюг соборності», а також мирне зібрання «День Соборності України».

Окрім того, 22 січня, із 8:00 до 19:00, на Софійській площі відбудеться святковий захід до 100-річчя проголошення Акта Злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки.

До 25 січня триватимуть Дні інформування населення, трудових колективів підприємств, установ та організацій міста з нагоди Дня Соборності України та 100-річчя проголошення Акта Злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки.

22 січня організують слайд-бесіду «Моя Батьківщина» у Публічній бібліотеці імені Лесі Українки.

У Міській спеціалізованій молодіжній бібліотеці «Молода гвардія» організують книжкову виставку «Український шлях до Незалежності від Революції до Соборності», яка триватиме до 28 січня.

У Національному історико-архітектурному музеї «Київська фортеця» триває фотовиставка до Дня Соборності України, яка працюватиме до 31 січня.

Як повідомили у КП «Володимирський ринок», 22 грудня о 15:00 у критій частині ринку (вул. Антоновича, 115) відбудеться презентація фотовиставки, присвяченої 100-річчю Соборності України.

Перша частина фотовиставки буде присвячена 100-річчю Соборності України, де будуть представлені світлини українського «Живого ланцюга» як символу єдності східних і західних земель України. Акція стала однією із наймасовіших у Центрально-Східній Європі. Друга частина фотовиставки присвячена українській армії. Адже бійці так само, як і їхні прадіди 100 років тому, відстоюють соборність і незалежність України. Ця частина фотовиставки під назвою «Повертайся живим» розповідає про два періоди української армії, а саме: період початку АТО та оновлену армію сьогодення. Організаторами фотовиставки виступили Київська міська державна адміністрація, Управління комунікацій та преси Міністерства Оборони України, КП «Володимирський ринок».

Окрім того, у січні заплановане відкриття нових та поновлення існуючих експозицій з історії Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки, їхньої ролі у процесі здобуття незалежності України, організація книжкових та ілюстративних виставок, оглядів літератури та інших просвітницьких заходів у закладах культури.

Окрім того, протягом січня у столиці проводяться науково-просвітницькі, виховні заходи, присвячені висвітленню історії української державності: засідання за круглим столом, наукові читання, лекції, виставки дитячих малюнків, конкурси плакатів, патріотичні акції, флешмоби та екскурсії історичними місцями столиці тощо.

У січні у читальному залі Державного архіву м. Києва та на офіційному сайті архіву проведуть виставку архівних документів «До 100-річчя Акта Злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки».

У місцях проведення загальнодержавних заходів буде забезпечено чергування бригад екстреної медичної допомоги, охорону громадського порядку та святкове оформлення.

На час підготовки та проведення заходів, у разі необхідності, обмежать рух транспорту та внесуть зміни в роботу міського пасажирського транспорту загального користування.

Портал Києва