Через негоду Геннадій Зубко доручив перевести Штаби ТЕБ НС всіх рівнів на цілодобовий режим

Штаби ТЕБ НС всіх рівнів буде переведено на цілодобовий режим. Про це повідомив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.
На своїй сторінці у FB він написав: «Через ускладнення погодних умов та штормове попередження рішенням Комісії ТЕБ НС доручив:
Головам ОДА та КМДА, Укравтодору, Укртрансбезпеці, Нацполіції, ДСНС перевести на цілодобовий режим функціонування Штаби всіх рівнів на період ускладнення погодних умов. При цьому забезпечити:
- моніторинг ситуації, своєчасне залучення необхідних сил та засобів, організацію взаємодії щодо протидії загрозам;
- координацію дій органів влади, налагодивши міжобласну взаємодію щодо управління транспортними потоками у разі введення обмеження руху транспорту в суміжних регіонах;
- залучення у необхідній кількості снігоочисної і посипочної техніки, а також передбачити залучення резервної снігоочисної техніки від підрядних організацій;
- інформування через ЗМІ населення, водіїв та перевізників про очікуване ускладнення погоди та дотримання заходів безпеки;
- завчасне обмеження руху, в тому числі пасажирських перевезень. При цьому спрямовувати транспортні засоби об’їзними шляхами або до місць відстою;
- організацію роботи стаціонарних та мобільних пунктів обігріву для надання допомоги населенню та учасникам дорожнього руху;
- стале функціонування систем життєзабезпечення, особливу увагу зосередити на об’єктах газо-, тепло-, електро- та водопостачання.
Нацполіції:
- залучити в необхідній кількості патрулів для регулювання дорожнього руху з метою недопущення скупчення транспорту та забезпечити роботу дорожніх підприємств щодо розчищення автошляхів;
- встановити контроль за дотриманням водіями режимів обмеження або припинення руху та дотримання правил дорожнього руху.
ДСНС і Нацгвардії:
- забезпечити готовність важкої інженерної та снігоочисної техніки, техніки підвищення прохідності, мобільних пунктів обігріву та своєчасне їх залучення для надання допомоги учасникам дорожнього руху в разі утворення транспортних заторів».
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України