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Через негоду Геннадій Зубко доручив перевести Штаби ТЕБ НС всіх рівнів на цілодобовий режим

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Штаби ТЕБ НС всіх рівнів буде переведено на цілодобовий режим. Про це повідомив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.

На своїй сторінці у FB він написав: «Через ускладнення погодних умов та штормове попередження рішенням Комісії ТЕБ НС доручив:

Головам ОДА та КМДА, Укравтодору, Укртрансбезпеці, Нацполіції, ДСНС перевести на цілодобовий режим функціонування Штаби всіх рівнів на період ускладнення погодних умов. При цьому забезпечити:

  • моніторинг ситуації, своєчасне залучення необхідних сил та засобів, організацію взаємодії щодо протидії загрозам;
  • координацію дій органів влади, налагодивши міжобласну взаємодію щодо управління транспортними потоками у разі введення обмеження руху транспорту в суміжних регіонах;
  • залучення у необхідній кількості снігоочисної і посипочної техніки, а також передбачити залучення резервної снігоочисної техніки від підрядних організацій;
  • інформування через ЗМІ населення, водіїв та перевізників про очікуване ускладнення погоди та дотримання заходів безпеки;
  • завчасне обмеження руху, в тому числі пасажирських перевезень. При цьому спрямовувати транспортні засоби об’їзними шляхами або до місць відстою;
  • організацію роботи стаціонарних та мобільних пунктів обігріву для надання допомоги населенню та учасникам дорожнього руху;
  • стале функціонування систем життєзабезпечення, особливу увагу зосередити на об’єктах газо-, тепло-, електро- та водопостачання.

Нацполіції:

  • залучити в необхідній кількості патрулів для регулювання дорожнього руху з метою недопущення скупчення транспорту та забезпечити роботу дорожніх підприємств щодо розчищення автошляхів;
  • встановити контроль за дотриманням водіями режимів обмеження або припинення руху та дотримання правил дорожнього руху.

ДСНС і Нацгвардії:

  • забезпечити готовність важкої інженерної та снігоочисної техніки, техніки підвищення прохідності, мобільних пунктів обігріву та своєчасне їх залучення для надання допомоги учасникам дорожнього руху в разі утворення транспортних заторів».

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

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