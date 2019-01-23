У зв’язку зі складними погодними умовами планується тимчасово заборонити в’їзд у Київ великогабаритного транспорту із 17:00 до 21:00

За прогнозом Українського гідрометцентру, сьогодні вдень у Києві триватиме значний сніг та хуртовина.

У зв’язку із цим, із 17:00 до 21:00 планується тимчасово заборонити в’їзд до столиці великовантажного та великогабаритного транспорту. Це дозволить мінімізувати виникнення заторів на автошляхах та забезпечити рух снігоприбиральної техніки. Про введення такої заборони буде повідомлено додатково. Просимо водіїв врахувати цю інформацію при формуванні маршрутів через Київ.

На маршрутах громадського транспорту через сніг та ожеледицю введено оперативне положення – курсування з відхиленням від графіка руху.

Також інформуємо, що із метою оперативного реагування на погодні явища, що відповідають жовтому рівню небезпеки, із 09:00 23 січня на цілодобовий режим переведено функціонування Штабу з організації заходів щодо протидії загрозам під час ускладнення погодних умов. Головними завданням штабу, зокрема, є:

моніторинг ситуації, своєчасне залучення необхідних сил та засобів, організація взаємодії щодо протидії загрозам;

координація дій органів влади, налагодження міської та міжобласної взаємодії для управління транспортними потоками у разі введення обмеження руху транспорту;

залучення у необхідній кількості снігоочисної та посипальної техніки підрядних організацій;

завчасне обмеження руху, у тому числі, пасажирських перевезень, та спрямування при цьому транспортних засобів об’їзними шляхами або до місць відстою;

організація роботи стаціонарних і мобільних пунктів обігріву для надання допомоги мешканцям і учасникам дорожнього руху;

контроль за сталим функціонуванням систем життєзабезпечення, особливо на об’єктах газо-, тепло-, електро- та водопостачання.

Переконливо просимо киян у період погіршення погодних умов за можливості не користуватися особистими авто. Якщо ж уникнути поїздки неможливо, закликаємо киян бути обережними, пересуваючись містом.

Також для належної роботи снігоприбиральної техніки закликаємо водіїв не паркувати автомобілі обабіч вулиць та доріг і в заборонених для цього місцях.

Нагадаємо, що служби комунальної корпорації «Київавтодор» працюють у посиленому режимі. Так, уночі у столиці чергували 387 одиниць снігоприбиральної та допоміжної техніки КК «Київавтодор», а також 54 бригади з ручного прибирання.

Підприємства «Київавтодору» уважно слідкують за змінами погодних умов та відповідно до актуальної синоптичної ситуації вживають необхідних заходів для безпечного пересування киян і гостей столиці.

Портал Києва