Мінрегіон у 2018 році змінив 27 ДБН, на практиці це 500 якісних змін, – Геннадій Зубко

У 2018 році Мінрегіон змінив 27 ДБН - це на практиці 500 якісних змін. Звичайно, ми одразу ж отримали шалений спротив від недобросовісних забудовників. Це слід було прорахувати, бо зміни є революційними і європейськими.

Про це на прес-конференції «Реформи NON-STOP. Масштаб змін» заявив Віце-прем'єр-міністр - Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.

«Головна мета нових ДБН – безпечний та комфортний життєвий простір. Необхідно кардинально припинити хаотичну забудову. Зобов’язати забудовника будувати соціальну інфраструктуру, в першу чергу дитсадки і школи. Заборонити забудовувати парки й зелені зони. Створити більше простору для спортивної інфраструктури. В нових ДБН введено нове поняття з обмеження висотності забудови – «блакитна лінія». Обмежена щільність забудови, мікрорайони не можна перетворювати на «кам'яні джунглі». Ми будемо продовжувати вдосконалювати будівельні норми, на 2019 рік заплановано перегляд 20 ДБН», – наголосив Геннадій Зубко.

За словами Віце-прем'єр-міністра, важливим аспектом є також створення безбар'єрності та її неухильне дотримання, а також упорядкування парковок, особливо в історичних місцях. І це тільки початок, адже є багато інших чудових рішень, які давно вже працюють в усьому цивілізованому світі, але все ще не діють в Україні.

Служба Віце-прем'єр-міністра України