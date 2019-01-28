Мінрегіон вивчає можливість проектувати в містах сучасні засоби заспокоєння трафіку для підвищення безпеки руху

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України продовжує оновлення державних будівельних норм (ДБН) щодо вулиць і доріг населених пунктів. Зокрема, наразі розглядається можливість проектувати у великих містах сучасні технічні засоби для підвищення безпеки руху та заспокоєння трафіку, які сприятимуть штучному зниженню швидкості.

«Сьогодні спеціальні острівці, виступи та інші вигини руху – невід’ємна частина європейських доріг. Вони проектуються для того, аби штучно знижувати можливу швидкість руху, тим самим підвищуючи уважність та обережність водіїв, а отже, і безпеку на дорогах. Наразі ми вже внесли пропозицію у ДБН щодо доріг загального користування для облаштування таких технічних засобів заспокоєння трафіку при в’їзді в населені пункти і зараз вивчаємо необхідність проектування таких систем і в самих містах. Особливо у місцях підвищеної небезпеки на дорогах», – зазначив заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе.

Європейська практика штучного заспокоєння трафіку називається traffic calming. Це комплекс заходів з дизайну доріг для створення штучних виступів та вигинів на дорогах, щоб уповільнити дорожній рух чи зменшити пропускну здатність транспорту.

За словами заступника Міністра, такі зміни сприятимуть унеможливленню перевищення дозволеної швидкості руху в містах, зменшенню кількості ДТП на дорогах та загалом підвищенню безпеки руху.

Проект змін до ДБН наразі розробляється ДП «ДерждорНДІ».

Довідково

ДБН В.2.3-5:2018 “Вулиці та дороги населених пунктів” вступили в дію з 1 вересня 2018 року. Ними було введено низку принципово якісних змін для безпеки і комфорту людей, зокрема, можливість звуження ширини смуг руху на дорогах, обов’язкове встановлення спеціальних захисних огороджень на зупинках громадського транспорту, обов’язкове облаштування острівців безпеки на нерегульованих переходах, велодоріжок та велосмуг та інші зміни.

Державні будівельні норми (ДБН) – обов’язкові до виконання нормативні акти, які використовуються під час проектування нових та реконструкції існуючих будівель, кварталів, мікрорайонів відповідно до їх призначення.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України