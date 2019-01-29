29. 01. 2019
04071 м. Київ, а/с 110
тел/факс (044) 207-12-58
тел.моб   (066) 346-08-46
home1 search contacts

Україна і Франція реалізують проект оновлення водопостачання Маріуполя

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

Уряд послідовно реалізує план відновлення інфраструктури Донбасу і залучає європейських партнерів до реалізації вкрай важливих для населення регіону проектів. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час підписання кредитної угоди з Урядом Франції за проектом оновлення системи водопостачання Маріуполя. Мета угоди – вирішити ключову проблему великого індустріального міста, забезпечити якісною водою майже 500 тис. жителів, мінімізувати втрати води. За проектом кошти у розмірі 64 млн євро надає Уряд Франції – на 30 років з 10-річним пільговим періодом і за ставкою 0,08% річних. Це близько 65% вартості проекту. Решту фінансування буде забезпечено з інших джерел.

Завдяки цій ініціативі в Маріуполі будуть побудовані фільтрувальні станції, водозабори, фахівці оновлять застарілі мережі, запровадять нові форми управління водними ресурсами міста.

«Ми займаємося розвитком інфраструктури Приазов'я. Уряд виділив 1 млрд грн на відновлення дороги Запоріжжя – Маріуполь. У планах – повна модернізація частини залізниці цього напрямку та оновлення транспортної системи. Я впевнений, що і ця угода буде ефективно реалізована, а мешканці міста отримають воду високої якості. За 2-3 роки якість життя у Маріуполі зміниться на краще», – сказав Володимир Гройсман.

Він наголосив, що сприяти цій меті буде і рівень розвитку місцевого самоуправління. Маріуполь, за словами Глави Уряду, – приклад ефективної практики децентралізації. Місцева громада має ресурс для покращення життя людей.

У свою чергу Надзвичайний та Повноважний Посол Франції в Україні Ізабель Дюмон відзначила, що такі проекти – доказ підтримки України з боку Франції. «Ми хочемо показати, що наша підтримка – це не тільки слова, а й конкретні дії. Ми працюємо разом. І я можу впевнено сказати: ми змогли дуже швидко дійти до такого результату», – зазначила дипломат.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України

Back to Top
Older news items:

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Останні новини

Курси валют

 

 

Календар

< листопада 2022 >
П В С Ч П С Н
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        