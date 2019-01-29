Україна і Франція реалізують проект оновлення водопостачання Маріуполя

Уряд послідовно реалізує план відновлення інфраструктури Донбасу і залучає європейських партнерів до реалізації вкрай важливих для населення регіону проектів. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час підписання кредитної угоди з Урядом Франції за проектом оновлення системи водопостачання Маріуполя. Мета угоди – вирішити ключову проблему великого індустріального міста, забезпечити якісною водою майже 500 тис. жителів, мінімізувати втрати води. За проектом кошти у розмірі 64 млн євро надає Уряд Франції – на 30 років з 10-річним пільговим періодом і за ставкою 0,08% річних. Це близько 65% вартості проекту. Решту фінансування буде забезпечено з інших джерел.

Завдяки цій ініціативі в Маріуполі будуть побудовані фільтрувальні станції, водозабори, фахівці оновлять застарілі мережі, запровадять нові форми управління водними ресурсами міста.

«Ми займаємося розвитком інфраструктури Приазов'я. Уряд виділив 1 млрд грн на відновлення дороги Запоріжжя – Маріуполь. У планах – повна модернізація частини залізниці цього напрямку та оновлення транспортної системи. Я впевнений, що і ця угода буде ефективно реалізована, а мешканці міста отримають воду високої якості. За 2-3 роки якість життя у Маріуполі зміниться на краще», – сказав Володимир Гройсман.

Він наголосив, що сприяти цій меті буде і рівень розвитку місцевого самоуправління. Маріуполь, за словами Глави Уряду, – приклад ефективної практики децентралізації. Місцева громада має ресурс для покращення життя людей.

У свою чергу Надзвичайний та Повноважний Посол Франції в Україні Ізабель Дюмон відзначила, що такі проекти – доказ підтримки України з боку Франції. «Ми хочемо показати, що наша підтримка – це не тільки слова, а й конкретні дії. Ми працюємо разом. І я можу впевнено сказати: ми змогли дуже швидко дійти до такого результату», – зазначила дипломат.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України