Доступні ліки – новий перелік: Безоплатних препаратів стало більше

МОЗ України затвердило новий перелік препаратів програми “Доступні ліки”. Відтепер для лікування серцево-судинних захворювань, діабету 2 типу та бронхіальної астми пацієнти зможуть отримати 64 безоплатних препарати.

До оновленого реєстру увійшло 258 препаратів, з них 64 є безоплатними для пацієнтів, інші – з невеликою доплатою. Найдешевший препарат, що на 100% відшкодовує держава, коштує 4,76 грн, найдорожчий – 898,22 грн.

Завдяки перегляду переліку препаратів програми, виробники знизили ціни на 37 торгових найменувань лікарських засобів. Найбільше зниження ціни на препарат сягнуло 45%.

На наступні півроку фармвиробники гарантують 39 млн упаковок препаратів для пацієнтів, 16 млн упаковок пацієнти зможуть отримати безоплатно.

Наприкінці 2018 року Уряд ухвалив зміну, що дала можливість усім виробникам, що запропонували ціни на свої препарати не вище за 10% від найнижчої вартості препарату за діючою речовиною, знизити ціни та долучити свої препарати до переліку безоплатних для пацієнта. Ця зміна дозволила розширити перелік препаратів, що відшкодовуються на 100% – з 23 торгових найменувань до 64. Для порівняння: у минулому переліку було 59 безоплатних препаратів.

Нагадаємо, 66% українців знають про програму «Доступні ліки», - результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» у жовтні минулого року. А результати опитування від Омнібус Київського міжнародного інституту соціології, що проводилось з листопада до грудня 2018 року, показують, що 63% українців задоволені цією програмою.

Програма “Доступні ліки” працює з квітня 2017 року. За цей час пацієнти, що мають серцево-судинні захворювання, бронхіальну астму чи діабет 2 типу, отримали ліки за понад 32 млн рецептами на суму понад 1,6 млрд грн.

Лідерами реалізації програми в 2018 році стали Хмельницька, Полтавська, Рівненська, Львівська та Харківська області.

Найнижчі показники ефективності роботи програми відмічаються у Кіровоградській, Одеській, Сумській, Чернівецькій області та місті Київ.

З 1 квітня 2019 року контрактувати аптечні заклади та відшкодовувати вартість відпущених лікарських засобів в рамках програми «Доступні ліки» будуть не заклади охорони здоров’я чи муніципалітети, а безпосередньо один головний оператор бюджетних коштів — Національна служба здоров’я України. Також у квітні в рамках програми має почати роботу електронний рецепт.

МОЗ України