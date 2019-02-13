Україна має великий потенціал розвитку, і ми ставимо завдання зростати на 5 і більше відсотків, – Володимир Гройсман

Україна має великий потенціал розвитку, і зараз – попри всі загрози цього року з огляду на виборчі кампанії, Уряд ставить завдання зростання економіки на 5 і більше відсотків. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час щорічної інвестиційної конференції Dragon Capital, вже п’ятнадцятої за ліком. Її учасниками стали Президент України Петро Порошенко, члени Уряду, керівники міжнародних фінансових організацій, провідних ділових асоціацій та підприємств – українських та іноземних, що працюють в Україні.

Учасники конференції відзначали, що ділова активність у нашій державі помітно пожвавилася. Підприємці позитивно оцінюють тенденції в економіці і готові інвестувати в проекти в інфраструктурі, логістиці, машинобудуванні, туризмі.

«Добре, коли ранок починається з інвестиційної конференції і ми говоримо про розвиток країни, інвестиції і створення нових можливостей. Нові підприємства, нові продукти, нові компанії – це те, що потрібно державі. Економіка має відновлюватися і зростати, – сказав Володимир Гройсман. – На Уряд покладені великі завдання. Ми ставимо пріоритетом зростання економіки на 5 і більше відсотків».

Глава Уряду наголосив, що ключовий шлях досягнення мети – проведення структурних реформ, які вже започатковані в медицині, освіті, децентралізації, створення якісного ділового клімату. Цей рік, за словами Прем’єр-міністра, стане знаковим і з огляду на запровадження змін у судовій системі. Тим більше що добрі сигнали щодо таких змін вже відчуваються.

«Цей рік стане не тільки роком (передвиборчих) загроз, а й роком можливостей. Ми увійшли в нього з новою програмою з МВФ, ухваленим бюджетом. Ми переходимо на середньострокове бюджетне планування, розпочали реформу фіскальної служби, митної служби», – сказав Володимир Гройсман.

Він наголосив, що його Уряд – пропідприємницький, адже добре розуміє проблеми підприємців та веде з підприємцями активний діалог.

«З 1 січня ми змінили систему нагляду в сфері нагляду. До цього система була радянською. Зараз – у нас ризикоорієнтована система. У нас амбітний план щодо прогресу в Doing Business, – сказав Володимир Гройсман. – І я дякую бізнесу за його чітку позицію щодо протидії популізму. Популізм буде дорого коштувати Україні та українцям. І тут мені подобається позиція бізнесу, його вимогливість і безкомпромісність».

Глава Уряду наголосив, що країну, зазвичай, змінює не тільки влада, а й відповідальність, ставлення до праці і захист інтересів громадян. «Я закликаю інвестувати й надалі. Працюємо разом і робимо Україну сильнішою», – сказав Володимир Гройсман.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України