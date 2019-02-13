Олександр Саєнко: Ми будуємо нову систему державного управління, яка передбачає ширше залучення громадян до прийняття державних рішень

Реформа державного управління, збільшення його ефективності полягає у переході бізнесу та громадян зі стану спостерігачів за прийняттям рішень до стану активних учасників цього процесу, вважає Міністр Кабінету Міністрів України Олександр Саєнко.

«Певні зміни, які відбуваються, є не дуже привабливими на перший погляд, їх важко пояснити громадськості, тим не менш наше завдання – значно поліпшити систему державного врядування в Україні та забезпечити можливість проводити консультації з громадськістю. З іншої сторони, в рамках реформи державного управління ми змінюємо поведінкову культуру державних установ та державних службовців», – наголосив він, виступаючи на 15 Щорічній інвестиційній конференції Dragon Capital 12 лютого.

Міністр нагадав, що у 2018 році вперше було започатковано оцінювання результатів роботи державних службовців.

«Кожен державний службовець повинен мати відповідні завдання і в кінці року звітувати про їх виконання. Публічна оцінка – це хороший стимул для того, щоб переорієнтувати державного службовця з процесу на результат», – додав він.

Олександр Саєнко повідомив, що минулого року також почала змінюватися логіка роботи самих міністерств – запроваджено аналіз політики.

«Міністерства мають фокусуватися на якісній розробці й оцінці впливу рішень, на вирішенні конкретних проблем у ввіреній їм сфері і поступово відходити від «ручного» управління державною власністю. Зараз завершуємо роботу над змінами в законодавство про Кабінет Міністрів і ЦОВВ, де будуть чітко визначені такі речі, як повноваження і відповідальність», – сказав Міністр.

Він додав, що Уряд вже передав відповідальність і можливість розпорядження коштами від центру до місцевих органів – результат став відразу помітним, місцеві бюджети збільшилися у декілька разів. Крім того, на сьогодні вже створені 874 об’єднані територіальні громади, які живуть за новими правилами. За останні 3 роки цими громадами було збудовано більше 3000 нових об’єктів – нових садків, шкіл, лікарень.

«Інституційні зміни, які ми реалізуємо, допоможуть зробити наші реформи якісними, потужними, й цей процес змін є незворотнім», – підкреслив Міністр Кабінету Міністрів України Олександр Саєнко.

Служба Міністра Кабінету Міністрів України