Українські вчені закликали Уряд і Парламент докласти всіх зусиль, щоби Уляна Супрун продовжила керувати МОЗ України

Група членів Наукового Комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій звернулася з відкритим листом до Уряду і Верховної Ради України із закликом докласти всіх зусиль для повернення Уляни Супрун до керівництва Міністерством охорони здоров'я. Публікуємо текст листа.

Відкритий лист групи членів Наукового комітету

Ми, група членів Наукового Комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій, що підписалися нижче, висловлюємо своє занепокоєння щодо відсторонення Уляни Супрун від виконання обов‘язків міністра охорони здоров'я.

Міністерство охорони здоров'я на чолі з Уляною Супрун відкрито встало на боротьбу з корупцією та шахрайством при державних закупівлях, фармацевтичною мафією, корупцією в медичних закладах вищої освіти, псевдонаукою, фальсифікацією та імітацією практичної та наукової медичної діяльності.

Незважаючи на вкрай незадовільний стан справ у медицині, який успадкувала пані Супрун у своїх попередників, та постійні наклепи з боку тих, хто не зацікавлений у появі якісної та сучасної медицини у нашій державі, її команда наполегливо впроваджує системні реформи та антикризові програми.

Запропоновано прогресивну модель безперервного професійного навчання лікарів, підвищено вступний бал для студентів медичних університетів, впроваджено ефективну модель державних закупівель ліків через авторитетні міжнародні організації. Послідовно впроваджуються реальні кроки щодо реформування ланок системи охорони здоров'я, переходу до страхової медицини тощо.

Ми вважаємо, що відсторонення Уляни Супрун від виконання обов’язків міністра призведе до блокування успішно розпочатої реформи медицини, що є неприпустимим. Закликаємо Кабінет Міністрів і Верховну Раду України терміново докласти всіх зусиль для повернення її до керівництва МОЗ.

Ігор Олексійович АНІСІМОВ

Світлана Борисівна АРБУЗОВА

Анатолій Григорович БІЛОУС

Нана Володимирівна ВОЙТЕНКО

Юрій Васильович ГОЛОВАЧ

Яків Петрович ДІДУХ

Олександр Борисович КЛИМЧУК

Олексій Костянтинович КОЛЕЖУК

Лонгін Миколайович ЛИСЕЦЬКИЙ

Сергій Юрійович УТЄВСЬКИЙ

Сергій Іванович ОКОВИТИЙ

Ганна Петрівна СТОВПЧЕНКО

Олег Володмирович СТАСИК

Роман Михайлович ЧЕРНІГА

МОЗ України