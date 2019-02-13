Політика правової допомоги дозволила майже 15 млн українців отримати безкоштовні юридичні послуги, – Глава Уряду

Політика Уряду щодо запровадження постійної юридичної допомоги українцям дозволила майже 15 млн громадян отримати якісну юридичну підтримку. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, представляючи звіт роботи Кабінету Міністрів за 2018 рік. Представлення звіту стало однією з тем засідання Уряду.

«Важлива програма юридичної підтримки. Аудиторія – майже 15 млн людей. У них є можливість отримати безкоштовну юридичну підтримку, – сказав Володимир Гройсман. – Важлива ініціатива «Чужих дітей не буває». Сьогодні маємо сплачених 4,6 млрд грн на користь 555 тис. дітей».

За словами Глави Уряду, результатом урядової політики щодо верховенства права і боротьби з корупцією стало також створення Вищого антикорупційного суду та Державного бюро розслідувань, агентств НАЗК та АРМА, впровадження ініціатив «Партнерство «Відкритий Уряд».

Окремо Глава Уряду виділив питання представництва України в Європейському суді з прав людини. За останній час подано 5 міждержавних справ проти Росії щодо порушень прав людини на Донбасі та в Криму, політв’язнів, захоплених моряків і викрадення дітей-сиріт та людей з інвалідністю. У 2018 році – оформлено дві міждержавні заяви проти РФ.

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Сьогодні, 13 лютого, Прем’єр-міністр України представив звіт роботи Уряду за 2018 рік – у чіткій відповідності до вимог законодавства і в рамках виконання політики відкритості Уряду. Звіт буде переданий на розгляд до Верховної Ради України. Як зазначив Володимир Гройсман, цей звіт – це не просто перелік виконаних проектів, а своєрідна ретроспектива змін в Україні. Їх результатом стало стабільне зростання економіки 12 кварталів поспіль, уповільнення інфляції та збільшення капітальних інвестицій, перехід на середньострокове бюджетне планування та реалізація програм галузевої підтримки. Драйвером реформ стала реформа державної служби, активний розвиток електронного урядування, а можливості економіки дозволили проінвестувати проекти розвитку регіонів у різних секторах та реалізувати великі соціальні програми в медицині та освіті.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України