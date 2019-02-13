Монетизація субсидій примусить комунальні підприємства налагодити діалог зі споживачами, – Геннадій Зубко

Уряд вже два роки поспіль виконує дорожню карту з монетизації субсидій. У 2018 році було запроваджено перший етап – монетизацію на рівні комунальних підприємств-постачальників комунальних послуг. Ми запускаємо другий етап – надання житлових субсидій населенню в грошовій формі, з березня субсидії будуть виплачені живими коштами.

На цьому під час наради з заступниками керівників ОДА, представниками Мінсоцполітики, Міненерговугілля, НКРЕКП, НАК «Нафтогаз» щодо запровадження механізму монетизації субсидій наголосив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.

«4,2 млн домогосподарств України сьогодні мають можливість отримати субсидію, з яких 70% – це пенсіонери. 1,2 млн субсидіантів – це працездатні люди, але вони наразі потребують допомоги від держави. Основна мета запровадження монетизації субсидій – це захистити людей і навчити їх управляти своїм енергоспоживанням. Раніше під час клірингових розрахунків субсидіант не цікавився нарахуваннями в платіжках за комунальні послуги: скільки було спожито, обов’язковий чи рекомендований платіж, якість наданих послуг тощо. Зараз ми прибираємо монополіста з ланцюга розрахунків за ЖКП, даємо можливість людям управляти своїм споживанням, а також за рахунок економії субсидій направляти кошти на впровадження енергоефективних заходів у своєму будинку», – наголосив Геннадій Зубко.

Урядовець розповів, що субсидія розраховуватиметься на основі соціальних норм споживання, тарифів та доходу домогосподарства. Пенсіонери отримуватимуть субсидію з 4 по 25 число щомісяця разом з пенсією – на існуючі пенсійні картки або готівкою через поштові відділення чи кур’єром Укрпошти додому. Громадяни не пенсійного віку отримуватимуть першу субсидію грошовим переказом через платіжну систему «Швидка копійка». Для цього необхідно звернутись до будь-якого відділення Ощадбанку з документом, що посвідчує особу.

Геннадій Зубко підкреслив, у разі якщо субсидія перевищуватиме рахунки на ЖКП, наприклад, коли у будинку були проведені заходи з енергоефективності, зекономлена частина може бути використана на власний розсуд (в тому числі на погашення кредиту на енергоефективні заходи). Тому отримувачі субсидій матимуть повноцінну мотивацію до заощадження, участі в програмах Фонду енергоефективності та «теплих кредитах» і додатковий фінансовий ресурс.

«Монетизація субсидій, з одного боку, змусить комунальні підприємства налагодити діалог зі споживачами, а отже, відповідати за якість наданих послуг. З іншого – відновить платіжну дисципліну громадян за спожиті послуги. Я не хвилююсь за субсидіантів-пенсіонерів, які завжди вчасно сплачують за ЖКП. Щодо 30% працездатних українців – якщо протягом двох місяців вони не сплатять за послуги, їх або позбавлять субсидії або вони будуть переведені на безготівкову форму», – зазначив Геннадій Зубко.

Нагадаємо, в Державному бюджеті на 2019 рік закладено 55 млрд грн на субсидії. З них 25 млрд грн буде переказано «живими коштами» субсидіантам, 30 млрд грн – кліринговими розрахунками.

Служба Віце-прем'єр-міністра України