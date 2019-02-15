Прем’єр-міністр: Наше прагнення – повноцінне членство в Євросоюзі і відповідність стандартів життя в Україні стандартам життя ЄС

Прагнення України – стати повноцінним членом Європейського Союзу і забезпечити відповідність стандартів життя в Україні стандартам життя ЄС. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час спільної прес-конференції з Головою Верховної Ради України Андрієм Парубієм, колишнім Президентом Європейського Парламенту Петом Коксом та європарламентарями. Прес-конференція відбулася за підсумками круглого столу «Ефективна імплементація Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом як основний елемент європейської інтеграції України». Такий діалог є традиційним, і зазвичай його учасниками є парламентарі Верховної Ради, Європейського Парламенту, урядовці та українські і європейські дипломати.

Так само традиційною стає практика формування плану співпраці усіх гілок влади України в контексті імплементації політики євроінтеграції. Рік тому – у лютому 2018 року – Глава Уряду та Голова Верховної Ради так само визначили і представили пакет законопроектів, які стали пріоритетними для розгляду в контексті виконання Угоди про асоціацію з ЄС. Протягом року обговорено й схвалено понад 20 законопроектів, з них 12 – в цілому.

«ЄС став нашим найбільшим партнером, і ми відчуваємо його підтримку, – сказав Володимир Гройсман. – Шлях до Євросоюзу – це шлях до зміни якості життя громадян. Наше прагнення – повноцінне членство і відповідність стандартів життя в Україні стандартам життя ЄС».

Глава Уряду наголосив, що Асоціація з ЄС – це можливості, які треба використовувати. «Для цього потрібна чітка координація дій між Верховною Радою, Президентом і Урядом – аби наші дії були ефективними та досягали цілі», – сказав Володимир Гройсман.

Фундаментальною, на його думку, стала ініціатива Глави Держави щодо закріплення в Конституції курсу на євроатлантичну інтеграцію. «Це дає законодавчий сигнал, як мають працювати органи влади, – додав Прем’єр-міністр. – І зараз ми відчуваємо єдність у впровадженні рішень».

Глава Уряду привітав рішення Верховної Ради створити парламентський Офіс реформ – за прикладом Офісу реформ у Кабінеті Міністрів, який сприятиме напрацюванню та ухваленню важливих рішень, а відтак – швидкій та якісній інтеграції з ЄС.