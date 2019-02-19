Уряд захистить малий бізнес та сферу ІТ, – Прем’єр-міністр

Всі ініціативи щодо ведення бізнесу в Україні, які висловлює нинішній Уряд, проходять широке громадське обговорення, при цьому інтереси малого та середнього бізнесу, а також сфер зростання – передусім ІТ – завжди захищаються і будуть захищені надалі. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман в ефірі «Свободи слова», коментуючи ініціативу Міністерства соціальної політики щодо впорядкування правил використання деяких інструментів спрощення оподаткування, направлених на підтримку передусім малого бізнесу та фізичних осіб-підприємців.

«Система ФОП створена для малого бізнесу – і її будемо захищати, – сказав Володимир Гройсман. – Зараз було б правильно сісти за стіл обговорення... Я ніколи не дозволю зробити шкоду маленьким підприємствам в Україні».

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України