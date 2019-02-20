Сьогодні ми згадуємо Героїв Небесної Сотні – збереження історичної пам’яті має стати справою життя для кожного з нас

Збереження історичної пам’яті, збереження спогадів про непрості і страшні для нашої країни часи – це справа життя для кожного з нас. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, відкриваючи засідання Уряду в середу, 20 лютого.

Сьогодні урядовці хвилиною мовчання вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні.

«Сьогодні ми відзначаємо День Героїв Небесної Сотні – людей, які віддали найцінніше за те, щоб Україна відбулася, а українці отримали право на розбудову своєї держави. Важко втрачати людей. І сьогодні хотів би розділити з родинами загиблих біль втрати, який вони проносять крізь роки», – сказав Володимир Гройсман.

Він наголосив, що боротьба за Україну триває й досі. «Нас намагаються знищити, заволодіти нашими територіями, але неможливо перемогти правду, біль та дух, який мають українці – об’єднані та згуртовані. Наша відповідь на агресію має бути чіткою – змінити країну, зробити її лідером, дати нову якість життя громадянам», – зазначив Прем’єр-міністр.

Для цього, сказав Володимир Гройсман, потрібні структурні і глибокі зміни. І зараз Уряд запроваджує децентралізацію, оновлює інфраструктуру, допомагає промисловцям виходити на нові ринки.

«Ми пройшли непростий період. І наш шлях надалі має бути насичений правильними рішеннями. Так ми досягнемо цілей, – наголосив Глава Уряду. – Нас багато років змушували забути нашу історію. Тепер цього неможливо допустити, і тому ми надаємо особливу увагу питанням, які нагадують про важкі часи. Наша пам'ять має бути фундаментальною. Збереження пам’яті має стати справою життя для кожної людини».

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України