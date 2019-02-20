Уряд схвалив низку рішень на підтримку родин Героїв Небесної Сотні

Кабінет Міністрів України на засіданні у середу, 20 лютого, схвалив черговий пакет рішень, направлених на підтримку та соціальну допомогу родинам Героїв Небесної Сотні. Вони стосуються, серед іншого, заходів психологічної реабілітації та забезпечення житлом родин Героїв.

Коментуючи це рішення, Глава Уряду наголосив: «Ми у постійному діалозі з громадськими організаціями. Ми пам’ятаємо, що маємо забезпечити підтримкою родини. Минулого року всі виплати, які були визначені, ми 100% виплатили. Ми мали це зробити. Треба зараз підсилювати напрямки і соціальної реабілітації, і інші. Ми виділяємо 25 млн на закупівлю квартир для родин Героїв. Вони самі визначать, де і за якою ціною купувати. Для нас це важливо, і будемо у постійному діалозі – не під дати. В цьому є людське ставлення до подвигу людей».

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України