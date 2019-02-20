20. 02. 2019
04071 м. Київ, а/с 110
тел/факс (044) 207-12-58
тел.моб   (066) 346-08-46
home1 search contacts

Уряд схвалив низку рішень на підтримку родин Героїв Небесної Сотні

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

Кабінет Міністрів України на засіданні у середу, 20 лютого, схвалив черговий пакет рішень, направлених на підтримку та соціальну допомогу родинам Героїв Небесної Сотні. Вони стосуються, серед іншого, заходів психологічної реабілітації та забезпечення житлом родин Героїв.

Коментуючи це рішення, Глава Уряду наголосив: «Ми у постійному діалозі з громадськими організаціями. Ми пам’ятаємо, що маємо забезпечити підтримкою родини. Минулого року всі виплати, які були визначені, ми 100% виплатили. Ми мали це зробити. Треба зараз підсилювати напрямки і соціальної реабілітації, і інші. Ми виділяємо 25 млн на закупівлю квартир для родин Героїв. Вони самі визначать, де і за якою ціною купувати. Для нас це важливо, і будемо у постійному діалозі – не під дати. В цьому є людське ставлення до подвигу людей».

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України

Back to Top
Newer news items:
Older news items:

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Останні новини

Курси валют

 

 

Календар

< лютого 2019 >
П В С Ч П С Н
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      