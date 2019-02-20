Уряд схвалив Нацплан управління відходами до 2030 року, - Геннадій Зубко

Уряд на своєму засіданні схвалив Національний план управління відходами до 2030 року! Це детальна маршрутна карта виконання Нацстратегії управління відходами, яка спрямована на побудову в Україні системи управління відходами на основі стандартів ЄС та економіки замкненого циклу. Про це повідомив після засідання Уряду Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.

За його словами, виконання Нацплану – дуже важливе для розвитку регіонів. Ключове:

пакет завдань щодо кожного виду відходів: від прийняття необхідної правової бази до конкретних заходів зі збирання, переробки та утилізації;

розробка регіональних планів управління відходами;

будівництво регіональних полігонів відходів, що не є небезпечними;

будівництво регіональних комплексів з відновлення побутових відходів;

прийняття законопроекту про «Муніципальні відходи»;

розробка нових ДБН щодо полігонів.

«Органи влади на місцях та місцеве самоврядування мають вже зараз готувати регіональні плани управління відходами. Вже зараз потрібно активно використовувати інструменти міжмуніципального співробітництва, готувати кадри, які працюватимуть у сфері управління відходами», – наголосив Геннадій Зубко.

Урядовець підкреслив, що затвердження Національного плану отримало схвальну оцінку від представництва ЄС в Україні. На їх переконання, прийняття Нацплану – позитивний і важливий крок до гармонізації української політики і законодавства в сфері управління відходами із законодавством ЄС у цьому секторі.

Служба Віце-прем'єр-міністра України