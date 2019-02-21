За останні 2 роки ми змінили 40 ДБН, – Геннадій Зубко

Ми оновлюємо Державні будівельні норми, котрі не змінювалися з 2000 року. У 2017 році переглянули 13 ДБН, у 2018 році – 27. Це фактично 500 якісних змін, що стосуються забезпечення безпеки та комфорту на вулицях й дорогах, під час планування територій і забудов, в закладах освіти тощо. Про це в інтерв’ю ІА «Інтерфакс-Україна» розповів Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.

«Під час перегляду ДБН ми ставили перед собою чотири завдання: забезпечити безбар’єрність, енергоефективність, безпечність, інклюзію. У 2018 році були розроблені ДБН, яких раніше взагалі не було, – «Інклюзивність будівель і споруд». Вони забезпечать фізичну доступність до будівель та інфраструктури абсолютно для всіх маломобільних груп населення. Також згідно з новими ДБН – перехрестя автошляхів і зупинки будуть захищені спеціальними турнікетами. Щодня в Україні люди отримують травми на перехрестях, автомобілі в’їжджають у натовп на світлофорах. Тому наші нові ДБН наближають безпеку до європейських стандартів», – зазначив Геннадій Зубко.

Урядовець підкреслив, що завдяки впровадженій минулого року «будівельній амністії» для самовільно збудованих об’єктів (СС1), тобто садових і дачних будинків, громадяни змогли зареєструвати і реалізувати свої майнові права на майже 9 тис. будинків. Паралельно проводиться децентралізація повноважень Держархбудінспекції, мета якої максимальне усунення чиновника від дозвільних процедур.

«Уже 100 міст взяли такі повноваження, і ми будемо прискорювати темпи в цьому напрямку. Запустили онлайн-платформу «Прозора ДАБІ». Створена робоча група з залученням представників Офісу ефективного регулювання (BRDO), IDLO, TAPAS, ГО «Разом проти корупції» та Конфедерації будівельників України. Вона буде займатись питаннями реформування ДАБІ, впровадженням електронного кабінету забудовника в рамках платформи «Прозора ДАБІ» та розробкою необхідних для цього нормативно-правових актів. Так, є забудовники, котрі не хочуть виконувати ДБН-стандарти – думають, що краще домовитися. Але є величезна кількість забудовників, готових працювати за єдиними правилами і, найголовніше, – в одному конкурентному середовищі. Тому регуляторні та дозвільні процедури мають бути однаковими для усіх», – розповів Геннадій Зубко.

Служба Віце-прем'єр-міністра України