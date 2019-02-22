Вирівнювання можливостей територій – пріоритет на майбутні 5 років, – Геннадій Зубко

Регіональний розвиток, питання усунення периферій, вирівнювання можливостей територій сьогодні є пріоритетом номер один на майбутні 5 років розвитку України. На цьому під час семінару щодо залучення інвестицій в економічний розвиток регіонів наголосив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.

«Для нас є дуже важливим, щоб Україна стала регіональним лідером, і ми маємо для цього абсолютно всі можливості. Україна має демонструвати не тільки проблемні місця і проблемні території, а й показати свої можливості по залученню інвестицій і розвитку людського потенціалу. Сьогоднішнє зростання ВВП країни на 3% є лише стабілізацією економічного зростання. Нам як країні, яка прагне бути регіональним лідером, потрібно мати 10, а то й 15% зростання ВВП», – зазначив Геннадій Зубко.

Щодо залучення інвестицій в країну, за словами Віце-прем’єр-міністра, дуже важливо показати іноземним інвесторам перспективні області для розвитку бізнесу, де у першу чергу є люди, інфраструктура, сировина. «Буду відвертим, з існуючою логістикою можна дуже легко побудувати ту логістику, яка необхідна для бізнесу, але без інфраструктури і людей це неможливо. Тому, дивлячись сьогодні на карту України, де є проблемні території, а це не тільки зона проведення ООС, це ще прикордонні, гірські та території з малою чисельністю населення, які ми маємо також враховувати у питаннях залучення інвестицій», – розповів Геннадій Зубко.

Також, за його словами, важливими є базові принципи регіональної політики, які впроваджує Президент України, Уряд і Парламент.

«Нам важливо досягти цілі, яку поставив Президент України, позбутися такого поняття, як периферія, і вирівняти розвиток і можливості територій. І тому створені об’єднанні територіальні громади, яким ми передали кошти, можливості і відповідальність, мають крок за кроком вирівнювати свій розвиток. Це стосується впровадження Нового освітнього простору, первинної сільської медицини, ЦНАПів, Центрів безпеки, посилення соціального захисту населення. Усе те, що мотивуватиме людей жити в громадах, створювати сім’ї, народжувати дітей. А інвестору у свою чергу показати, що тут є освічені люди, які можуть бути ефективно задіяні в його бізнесі і приносити прибутки», – зазначив Геннадій Зубко.

За його словами, вирівнювання регіонів має відбутися за п’ятьма основними напрямками, які наблизять Україну до Європейського Союзу і які прописані в Угоді з ЄС про секторальну підтримку України.

«В першу чергу це загальноукраїнська солідарність. Україна не має перебувати у стані ментально-культурної відмінності, яку нам постійно нав’язують ззовні. Ми – українці, які є абсолютно рівні у своїх можливостях, незважаючи на територіальну приналежність. Друге – розвиток людського потенціалу. І це ключовий напрямок, адже українці є освіченою, працездатною, патріотичною і волелюбною нацією. Наступний – розвиток сільських територій. Україна є аграрною державою, і тому для подальшого розвитку ми маємо відійти від вирощування зернових, а поступово переорієнтуватись на переробку і розвиток фермерства. Перетворення аграрної галузі із сировинної на переробну – одне з завдань, яке ставить Президент України у своїй програмі на наступні 5 років. Також важливим є розвиток туризму. Тож вирівнювання розвитку територій зможе перетворити кожен регіон на інвестиційний хаб, а Україну на регіонального лідера», – наголосив Геннадій Зубко.

Служба Віце-прем'єр-міністра України