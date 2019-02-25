Європейський інвестиційний банк готовий долучитися до проектів, спрямованих на допомогу Приазов'ю

Європейський інвестиційний банк готовий долучитися до проектів, спрямованих на допомогу українському Приазов'ю. Про це повідомив Голова представництва Європейського інвестиційного банку в Україні Жан-Ерік де Загон під час зустрічі з Віце-прем`єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванною Климпуш-Цинцадзе.

Жан-Ерік де Загон поінформував про своє сприйняття ситуації в районі Приазов’я та можливості реалізації низки інвестиційних проектів там.

«Будучи членом Місії ЄС по Приазов’ю, вдалося на власні очі побачити потреби регіону. Зокрема, дороги, що з’єднують Маріуполь, Запоріжжя, Бердянськ та Миколаїв, потребують капітального ремонту. Тому є над чим працювати», – підкреслив Голова представництва Європейського інвестиційного банку.

Віце-прем’єр-міністр зазначила, що оцінка експертної місії ЄС на Приазов'ї, яка нещодавно завершила свою роботу в регіоні, дасть підстави для активного залучення ЄІБ до допомоги цьому регіону.

«Російська агресія в акваторії Чорного моря має вкрай негативні наслідки для економіки краю. Переконана, що реалізація інфраструктурних проектів може значно посилити стійкість регіону», – наголосила Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Вона підкреслила, що нинішня мета – посилити безпеку громад та соціальну згуртованість, підтримати економічне відновлення постраждалих від конфлікту громад Донбасу. Відтак підтримка Європейського Союзу і ЄІБ у цьому контексті була б дуже доречною.

Окрім перспектив розробки і започаткування проектів, спрямованих на допомогу Приазов'ю, сторони також обговорили проекти, що наразі імплементуються в Україні, а також можливості впровадження ініціативи щодо гуманітарного патронату з боку ЄС окремих районів Донецької та Луганської областей.

Служба Віце-прем'єр-міністра України