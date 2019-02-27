Прем’єр-міністр про безпеку руху: Наше завдання – не оштрафувати, а не допустити порушення

Ключовим завданням всіх служб правоохоронних органів та органів місцевої влади є підтримка безпеки руху, зниження смертності в ДТП та недопущення порушень.

Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання Координаційної ради з безпеки дорожнього руху.

За даними статистики, системний підхід та активне інвестування в питання безпеки руху, реалізація програми «500-500-1000» з будівництва острівців безпеки та безпечних переходів, зміна державних будівельних норм у бік неухильного дотримання вимог безпеки руху дали свій результат. Так, за 2018 рік загальна кількість ДТП знизилась на майже 8%, з них з потерпілими – на понад 10%.

Разом з тим показники смертності та каліцтва на дорогах залишаються досить високими. Минулого року на дорогах загинули 3350 людей. І основними причинами загибелі та ушкоджень стали саме прояви «людського фактора»: перевищення безпечної швидкості руху (кожна третя ДТП), порушення правил маневрування, порушення правил проїзду перехресть, недотримання дистанції та порушення правил проїзду пішохідних переходів.

Не випадково Володимир Гройсман назвав таку ситуацію «неоголошеною війною», яка приносить біль та горе і вимагає посиленого відповідального лідерства та чіткої координації всіх дій.

«Наше завдання – координація усіх служб та місцевої влади. Треба забезпечити виконання всіх заходів, аби учасники руху і пішоходи відчували себе безпечно, – сказав Володимир Гройсман. – Ми втрачаємо людей від безглуздої війни на дорогах. Вона приносить горе і біль багатьом українським родинам... І від нашої спільної роботи залежить, як швидко нам вдасться знизити трагічні показники».

Глава Уряду поставив завдання: зменшити смертність, як мінімум, на третину вже в 2020 році. «Ми інвестуємо в нові дороги. Децентралізація дає можливості місцевій владі вкладати кошти в дороги в містечках та районах. Але треба пам’ятати про те, що для нас надзвичайно важливі питання безпеки, – сказав Володимир Гройсман. – Також ми пам’ятаємо і про те, що треба забезпечити контроль за дотриманням правил дорожнього руху. Треба діяти превентивно. Наше завдання – не отримати штраф, а не допустити порушень».

Прем’єр-міністр закликав всі органи влади, міських голів взаємодіяти і забезпечувати нову якість. Він зазначив, що на місцях всі знають про небезпечні ділянки доріг. І саме там потрібна посилена увага і превентивні заходи. «Треба уберегти людей і зберегти життя», – додав Володимир Гройсман.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України