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Уряд пропонує удосконалити правила відбору учасників від України на пісенний конкурс «Євробачення»

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Кабінет Міністрів України підтримав пропозицію Віце-прем’єр-міністра В’ячеслава Кириленка щодо удосконалення правил відбору учасників від України на пісенний конкурс «Євробачення» та впорядкування концертно-гастрольної діяльності для осіб, які беруть участь у заходах на території країни – агресора та окупованій території (законопроект №8085).

Урядове рішення продиктоване суспільним резонансом, який був викликаний обставинами недавнього відбору учасників конкурсу «Євробачення»-2019 від України. Як зазначили урядовці, втручатися в цей процес, так само як і в діяльність суспільного мовника (як куратора процесу) Уряд не може. Втім саме удосконалення існуючих нормативних актів дозволить виключити ситуації, що збурюють суспільство.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України

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