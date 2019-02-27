Уряд пропонує удосконалити правила відбору учасників від України на пісенний конкурс «Євробачення»

Кабінет Міністрів України підтримав пропозицію Віце-прем’єр-міністра В’ячеслава Кириленка щодо удосконалення правил відбору учасників від України на пісенний конкурс «Євробачення» та впорядкування концертно-гастрольної діяльності для осіб, які беруть участь у заходах на території країни – агресора та окупованій території (законопроект №8085).

Урядове рішення продиктоване суспільним резонансом, який був викликаний обставинами недавнього відбору учасників конкурсу «Євробачення»-2019 від України. Як зазначили урядовці, втручатися в цей процес, так само як і в діяльність суспільного мовника (як куратора процесу) Уряд не може. Втім саме удосконалення існуючих нормативних актів дозволить виключити ситуації, що збурюють суспільство.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України