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Володимир Гройсман доручив місцевим головам забезпечити захист мешканців від необґрунтованих нарахувань за газ та створити гідні умови у

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Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман доручив місцевим головам забезпечити захист домогосподарств та мешканців від необґрунтованих нарахувань за газ – вищих за встановлені норми – та створити гідні умови перебування у пунктах оплати за ресурси та укладання договорів з постачальниками послуг. Про це Глава Уряду сказав під час селекторної наради, присвяченої питанням тарифоутворення на тепло й гарячу воду.

Прем’єр-міністр нагадав, що для домогосподарств, які не мають лічильників, Уряд встановив норму споживання – 3,29 кубометра газу. Проте облгази в рази завищують ці норми. «Люди збентежені справедливо, – сказав Володимир Гройсман. – Ми нікому не дамо завищувати норми і дурити людей. У кожному населеному пункті керівник має захистити людей, яким виставляють неправомірні рахунки. Платити треба по обґрунтованих нормах, а не по завищених. Звертаюся до міських голів – захистіть мешканців громад. Це не їх справа, а ваша справа. Покажіть, що ви ефективна влада».

Він також наголосив, що центри обслуговування споживачів мають бути гідно облаштовані. «Я прошу цьому питанню приділити увагу. Ми працюємо на людей, і це принципово важливо», – сказав Володимир Гройсман.

За словами Глави Уряду, кожен місцевий керівник має серед іншого опікуватися щонайменше чотирма питаннями – та енергозбереження, обліку споживання, захисту споживачів від завищених платіжок та умовами оплати ресурсів.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України

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