В Україні реалізуються понад 50 інвестпроектів з модернізації комунальних підприємств

Якісна комунальна послуга — це питання поваги до людини. До людей, які сплачують податки, які наповнюють місцеві бюджети, які фінансують місцеві комунальні підприємства, щоб ті працювали ефективно. І на це працюють ключові закони у сфері ЖКГ та енергоефективності, які були подані Урядом і прийняті Верховної Радою.

На цьому наголосив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко на Форумі «Від енергоефективності до енергонезалежності», який відбувся за участі Президента України Петра Порошенка, Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана, народних депутатів, представників профільних асоціацій і міжнародних партнерів.

«Ці закони дають можливість не тільки рухатися вперед до енергоефективності та енергонезалежності, а в першу чергу наближають до європейських стандартів послуг. Крім того, ми зробили кроки до фінансового оздоровлення комунальних підприємств сфери ЖКГ: дали можливість реструктуризувати борги, накопичені до 2015 року, монетизували субсидії, дали доступ до кредитних ресурсів міжнародних організацій. І сьогодні в 41 місті України реалізуються понад 50 інвестпроектів з модернізації комунальних підприємств на загальну суму понад 3 млрд євро», – підкреслив Геннадій Зубко.

Виступаючи на форумі, Президент України Петро Порошенко наголосив, що житлово-комунальна послуга є базовою і найближчою до людини і якість цієї послуги – це не лише питання економіки та технологій, це питання рівня поваги до людини.

«Будь-які слова про повагу до людської гідності залишаться порожніми, якщо в оселі буде зимно, якщо діти мерзнутимуть в класах, якщо практикуватимуться віялові відключення електроенергії, як це було у 2014 році. І лише наша тверда і принципова позиція припинила таку практику. Настав час якісно змінити той життєвий простір, у якому живе українець. І тому сьогодні перед нами стоїть три стратегічних завдання. Перше – це модернізація існуючої системи тепло- та водопостачання. Друге – формування інституту відповідального власника житла. І третє – це створення інструментів, за допомогою яких цей власник може дуже легко і доступно пройти шлях від власного енергозаощадження до державної програми енергоефективності», – зазначив Президент України.

За словами Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана, якщо країна буде інвестувати в енергоефективність, то незабаром зможемо досягти нової якості послуг, а для людей вони стануть більш доступними. «Тому потрібно більше інвестувати в енергоефективність, енергонезалежність, перестати покладатись на нормативні витрати. Закликаю всіх: давайте формувати політику таким чином, аби стати енергоефективними та незалежними. Так ми досягнемо високих стандартів життя. Я говорю реальні речі», – заявив Прем’єр-міністр України.

Насамкінець Геннадій Зубко підкреслив, що політичне вікно можливостей у частині уваги до проблем житлово-комунальної сфери сьогодні відкрите, а українська влада, як ніколи, консолідована навколо реформи енергоефективності.

«Маємо підтримку і політичну волю перших осіб держави. Окремо я хочу подякувати всім фахівцям-комунальникам, інженерам, міжнародним партнерам, котрі нам допомагають імплементувати найкращі директиви Євросоюзу і, найголовніше, допомагають наближати Україну до ЄС через нову якість послуг в ЖКГ», – зазначив Геннадій Зубко.

Служба Віце-прем'єр-міністра України