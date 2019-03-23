Глава Уряду про початок нового дорожнього сезону: Наше стратегічне завдання відійти від ямкового ремонту і системно будувати дороги

Стратегічне завдання дорожніх служб України – на центральному та місцевому рівнях – поступово відходити від тимчасових ямкових ремонтів доріг і переходити до системного капітального будівництва шляхів. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, коментуючи питання початку активних дорожніх робіт.

Сьогодні, 21 березня, Глава Уряду перебуває з робочою поїздкою на Львівщині і в рамках поїздки оглянув ремонт дороги Т-14-16 Львів – Пустомити – Меденичі. Львівщина демонструє позитивні показники розвитку дорожнього господарства. За 2017-2018 роки тут введено в експлуатацію понад 500 км шляхів державного та місцевого значення, обсяг фінансування склав 5,5 млрд грн. Львів вже поєднано відремонтованими трасами з сусідніми Івано-Франківськом, Луцьком та Тернополем – у рамках п’ятирічної Урядової програми з’єднання обласних центрів якісними автошляхами. Цього року на дорожні роботи в регіоні виділено 1,8 млрд грн.

«Наше стратегічне завдання відійти від ямкового ремонту і робити системний ремонт доріг, який передбачений Стратегію розвитку дорожнього господарства. Ми затвердили таку Стратегію у 2018 році, і вона передбачає протягом 5 років з’єднати всі обласні центри якісними дорогами, – сказав Володимир Гройсман. – Але ми розуміємо, що поки що в Україні є багато не відремонтованих доріг, доріг в аварійному стані, тому що 20-30 років вони не будувалися і просто розвалилися. Тому місцеві автодори роблять тимчасове пломбування, ямковий ремонт. Його не можна вважати постійним, це тимчасовий і протиаварійний ремонт. Але треба від нього відходити і робити масштабне будівництво».

Глава Уряду наголосив, що цього року дорожні роботи почалися доволі рано. «Цього року ми виділяємо рекордні кошти (загалом понад 55 млрд грн). Технологіями ми володіємо, налагоджуємо систему контролю якості робіт. Нам потрібен час і системність у виконанні поставлених планів», – додав Прем’єр-міністр.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України