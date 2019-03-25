25 березня – крайній строк внесення змін у списки виборців

Виборцям, які не знайшли себе у списках виборців або бажають змінити місце голосування, потрібно до 25 березня включно звернутись до органу ведення Державного реєстру виборців. Про це повідомив Міністр юстиції Павло Петренко у своєму блозі на «Цензор.Нет».

«Вже незабаром відбудуться вибори Президента України. Тож залишилося зовсім небагато часу, аби впевнитися, що, прийшовши на виборчу дільницю, ви зможете віддати голос за кандидата, погляди та програму якого поділяєте», - звернув увагу Павло Петренко.

За його словами, перевірити себе у списку виборців можна у два способи: в особистому кабінеті виборця на веб-сайті Державного реєстру виборців drv.gov.ua та на виборчій дільниці з 23 березня 2019 року.

«Існують ситуації, коли виборець відсутній у списках. Як свідчить статистика, таку проблему мають особи без офіційної реєстрації місця проживання», - зазначив очільник відомства.

У цьому випадку є три опції, щоб визначити свою виборчу адресу:

1) погодити її із центром обліку бездомних осіб;

2) погодити її із соціальною службою, у складі якої утворено структурний підрозділ для ведення обліку бездомних осіб;

3) звернутись до органу ведення Держреєстру виборців за місцем проживання з письмовою заявою за формою, встановленою розпорядником Реєстру і пред’явити документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство виборця, - паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України (якщо особа нещодавно набула громадянства України), копія якого додається до заяви.

«Якщо ж ви маєте реєстрацію, проте все одно не знайшли себе у списках виборців, потрібно здійснити всі дії, описані у третьому пункті, до 25 березня включно. Також для тих виборців, які з певних причин не проживають за місцем реєстрації, передбачена можливість обрати іншу дільницю для голосування», - повідомив Павло Петренко.

Для зміни місця голосування потрібно до 25 березня включно звернутись до органу ведення Державного реєстру виборців та подати паспорт громадянина України (або посвідчення військовослужбовця/військовий квиток – для військовослужбовців строкової служби), заяву про тимчасову зміну місця голосування і документи, які засвідчують підстави зміни місця голосування. Такими документами можуть бути довідки з навчання або місця роботи; документи на право власності або оренду житла; документи про робоче відрядження, путівка до санаторію тощо.

«Хочу звернути увагу: для внутрішньо переміщених осіб ця процедура ще простіша. Їм не потрібно додавати до заяви документи, які підтверджують необхідність тимчасової зміни місця їх голосування. Єдина вимога – до 25 березня звернутися до органу ведення Державного реєстру виборців із паспортом з відміткою про реєстрацію на тимчасово окупованій території ОРДЛО, АРК та письмовою заявою», - наголосив Павло Петренко.

«Як видно, для реалізації свого виборчого права достатньо лише твердого наміру взяти участь у виборах Президента, тоді як всі перепони на цьому шляху долаються швидко і просто. Тож закликаю всіх громадян: будьте активними, та беріть участь у виборах Президента», - додав Міністр.

Міністерство юстиції України