Реформа системи виконання судових рішень є пріоритетом для Міністерства юстиції, Уряду та всієї держави

Заступник Міністра юстиції України з питань виконавчої служби Світлана Глущенко взяла участь у І Щорічній Конференції Регіональних Рад Реформ Правосуддя. Зазначена Конференція узагальнюватиме процес створення Регіональних Рад Реформ Правосуддя, який було розпочато восени 2018 року за підтримки Проекту ЄС «Право-Justice» у шести регіонах України (Львівська, Чернівецька, Одеська, Дніпропетровська, Харківська області та на Донбасі).

«Такі професійні зустрічі є дуже важливими з точки зору побудови тісних горизонтальних зв’язків між усіма членами рад, для обговорення не лише регіональних питань реформи сектору правосуддя та суміжних правових інститутів, але й задля окреслення загальних векторів судової реформи», – зазначила Світлана Глущенко у вітальному слові.

Вона нагадала, що, починаючи з 2016 року, Україна послідовно виконує взяті на себе зобов’язання у сфері забезпечення ефективного судового захисту, невід’ємною частиною якого є обов’язковість виконання судових рішень та рішень інших органів.

«Тому ми спільно з нашими партнерами, в тому числі з Міжнародним валютним фондом, розпочали розробку та впровадження всіх необхідних законодавчих змін. І фактично з 2017 року у нашій державі почав функціонувати новий професійний інститут – інститут приватного виконавця, а наша система виконання судових рішень стала змішаною», – зазначила заступник Міністра.

За її словами, Україна отримала непростий спадок у сфері виконання судових рішень. Як зазначено у висновку експертів Ради Європи, який був підготовлений в серпні 2018 року, накопичення невиконаних судових рішень у нашій державі тривало щонайменше два десятиліття. Це підривало засади верховенства права й ефективність судового захисту та врешті-решт стало основною причиною тисячних звернень наших громадян до Європейського суду з прав людини.

«Саме тому запровадження змішаної системи виконання судових рішень сформувало для нас позитивні тенденції для впровадження нової філософії у виконавчому процесі, – заявила Світлана Глущенко. – Це питання на сьогодні є пріоритетним не лише для Міністерства юстиції та Уряду, але для всієї держави. Такий пріоритет відповідає інтересам нашої держави, зокрема щодо необхідності покращення інвестиційного клімату, підвищення довіри до судового захисту та виконання судових рішень, а також до держави в цілому».

Крім цього, однією з цілей впровадження системних заходів у сфері реформування системи примусового виконання рішень є зменшення кількості звернень до Європейського суду з прав людини, забезпечення принципу верховенства права та боротьба з корупцією, що у свою чергу створить можливість для нашої держави займати вищі позиції в найпрестижніших міжнародних рейтингах.

Світлана Глущенко підкреслила, що передача державою частини повноважень у сфері примусового виконання судових рішень новоствореному інституту – приватним виконавцям – сформувало фундамент для докорінної зміни системи виконавчого провадження, збільшення відсотка фактично виконаних судових рішень, забезпечення належної мотивації як для державних, так і приватних виконавців, вдосконалення автоматизації виконавчих дій та забезпечення доступу виконавців до реєстрів та баз даних інших органів.

«На сьогодні можна констатувати, що кроки, які були реалізовані в нашій державі, дали можливість досягти перших позитивних результатів. За результатами роботи органів Державної виконавчої служби у 2018 році підвищено відсоток фактичного виконання судових рішень до 40% від завершених проваджень, або 24% від тих рішень, які підлягали виконанню. Приватні виконавці також дають високі показники роботи – відсоток фактичного виконання рішень із числа завершених проваджень на кінець минулого року склав 54, або 11% від тих документів, які підлягали виконанню», – повідомила Світлана Глущенко.

За словами заступника Міністра, із 2018 року у Міністерства юстиції є пріоритетні напрями, спрямовані на захист найбільш соціально незахищених категорій громадян. Це захист економічних прав дітей та тих працівників, які тривалий час не отримували нараховану заробітну плату.

«Закони, які були прийняті українським Парламентом, – це абсолютно новий підхід до роботи в системі органів Державної виконавчої служби, який виявився успішним. Ми фактично подвоїли суми стягнутих боргів по аліментах – на кінець 2018 року було стягнуто 4,6 млрд грн, тоді як у 2017 році – 2,4 млрд грн. Більш ніж 555 тис. дітей отримали належні їм кошти. Також у минулому році державними виконавцями стягнуто понад 460 млн грн заборгованості по заробітній платі, що на 100 млн грн більше, ніж у 2017 році. Таким чином ми захистили трудові права майже 40 тисяч українських працівників», – заявила Світлана Глущенко.

Серед інших успішних ініціатив – забезпечення автоматизованої взаємодії з такими органами, як Державна фіскальна служба, Пенсійний фонд, Національна поліція, створення нових офісів європейського зразка – Центрів виконання рішень, які працюють за принципом єдиного вікна в межах відповідної області. На даний момент такі центри створені в Дніпропетровській, Луганській, Сумській та Одеській областях. Цього тижня центр буде відкрито й у місті Києві. Також триває процес вдосконалення автоматизованої системи та запровадження в органах ДВС онлайн-сплати заборгованості, авансового внеску та інші сучасні сервіси.

«Крім того, сьогодні ми будемо презентувати вдосконалення порядку допуску до професії приватних виконавців та порядку діяльності Дисциплінарної комісії приватних виконавців», – зауважила заступник Міністра

Підсумовуючи свій виступ, вона наголосила, що реформа виконання судових рішень є ключовою для Мін’юсту та всієї держави, а ті кроки, які впроваджуються, дають позитивний результат. Але зупинятися на досягнутому ще зарано.

«Для нас є важливими взятий Україною курс на євроінтеграцію, міжнародні зобов’язання, думки міжнародних експертів та представників правничої професії. Ми й надалі впроваджуватимемо всі необхідні кроки, аби змішана система примусового виконання рішень забезпечувала досягнення своєї основної мети – збільшення відсотка фактично виконаних рішень з метою захисту якомога більшої кількості осіб, які звертаються до ДВС або приватного виконавця», – наголосила Світлана Глущенко.

Міністерство юстиції України