Повноваження щодо поводження з побутовими відходами остаточно закріплені за місцевим самоврядуванням, – Геннадій Зубко

Повноваження щодо поводження з побутовими відходами остаточно закріплені за місцевим самоврядуванням. Це стосується формування тарифів для населення на вивезення, переробку і захоронення побутових відходів; розроблення схем санітарної очистки; відведення земельних ділянок для будівництва заводів з переробки; рекультивації старих полігонів тощо. Прозорий тариф має дорівнювати якості послуги. На цьому наголосив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко, коментуючи прийняття Урядом відповідної постанови.

«Ми врегулювали механізм надання населенню послуг з поводження з побутовими відходами відповідно до європейських практик. Новий порядок передбачає обрання через конкурс виконавця послуг, а також покладає відповідальність на органи місцевого самоврядування формувати прозорі тарифи на всі види операцій у цій сфері. Такий підхід абсолютно відповідає реформі децентралізації», – зазначив Геннадій Зубко.

За його словами, такі нововведення сформують конкурентний ринок у сфері поводження з побутовими відходами, стимулюватимуть впровадження сучасних методів та технологій, що сприятиме також поліпшенню екологічного стану довкілля.

Крім того, Геннадій Зубко нагадав, що органи місцевої влади мають якнайшвидше підготувати Регіональні плани управління відходами, що передбачено Нацпланом управління відходами до 2030 року.

Служба Віце-прем'єр-міністра України