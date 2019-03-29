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Першого квітня водоканали не припинять працювати. Уряд прийняв важливе рішення

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Уряд своїм рішенням продовжив дію безстрокових договорів «Укрінтеренерго» з водоканалами, допоки вони не знайдуть іншого постачальника або не перейдуть у статус захищеного споживача. Про це в коментарі ТК «Україна» повідомив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.

«Це рішення дасть можливість працювати водоканалам, які наразі не мають іншого постачальника. Додатково Уряд дав можливість водоканалам укладати з «Укрінтеренерго» договори щодо реструктуризації заборгованості за електроенергію», – зазначив Геннадій Зубко.

Він нагадав, що Урядом спільно з депутатами був напрацьований законопроект №9406, який зараз перебуває на розгляді у Парламенті, а його прийняття дасть можливість водоканалам не платити авансові внески.

«Ми будемо наполягати на його першочерговому прийнятті. Можливості сплачувати авансову плату водоканали не мають. Принцип їх роботи зрозумілий всім – вони постачають воду лише після того, як отримають плату від населення, оптових і промислових споживачів. А на це йде мінімум місяць. Тому прийняття цього закону є вкрай необхідним, і він є коригуючим стосовно прийнятого Закону «Про ринок електричної енергії», – підкреслив Геннадій Зубко.

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