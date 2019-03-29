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Промисловість, ІТ, транспорт, безпека і фінансовий сектор – найбільш високооплачувані сфери економіки, - Держстат

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Промисловість, інформаційні та телекомунікаційні технології, фінансовий сектор, сектор безпеки й оборони, а також професійна та науково-технічна діяльність стали найбільш високооплачуваними сферами економіки, в яких заробітні плати перевищують середній показник по країні і відтак у 3-4 рази перевищують показник мінімальної зарплати. Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Так, за інформацією Держстату, середній показник заробітної плати в лютому склав 9429 грн, що в 2,3 раза більше мінімальної зарплати в 4173 грн. При цьому середня зарплата в промисловості склала 10430 грн, у транспорті – 10,5 тис. грн, ІТ – 16,4 тис. грн, фінансовому секторі – 18,2 тис. грн, у професійній та науковій діяльності – 14,4 тис. грн, у секторі оборони й безпеки – 12,4 тис. грн.

Середня зарплата в галузі освіти у лютому склала 7,5 тис. грн, що на 13,3% більше порівняно з лютим 2018 року. Річне зростання зарплати у системі охорони здоров’я склало 20,6% – до 6375 грн.

Загалом зростання реальної середньої зарплати у лютому 2019 року порівняно з лютим 2018 року склало 10,7%.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України

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