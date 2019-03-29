Після енергомодернізації житлового сектору наступний крок – промисловість, енергетика і транспорт, - Геннадій Зубко

Після проведення масштабної енергомодернізації житлового сектору і муніципальних будівель наступним кроком України, яка прагне стати енергонезалежною, буде промисловість, енергетика і транспорт. Про це у прямому ефірі 5 каналу заявив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.

«Україна прагне бути абсолютно конкурентоздатною і закріпити свої позиції на європейських ринках. Понад 550 мільйонів людей сьогодні проживає у країнах ЄС, і це величезний ринок. А тому нам вже потрібно думати, як зменшувати енергоємність нашої української продукції. Тож наступним кроком із впровадженням закону про енергоефективність буде не тільки напрямок житлового сектору, а ще й промисловість, енергетика та транспорт», – зазначив Геннадій Зубко.

За його словами, країні необхідно продемонструвати, як впливає енергоефективність на загальну макроекономічну картину. А макроекономічна стартова позиція України виглядає сьогодні слабкою. На жаль, через тривалу залежність країни від російської «газової голки», політичну залежність від Росії щодо постачання газу, низьку ціну на газ (яка насправді була величезною) питання енергоефективності було практично вбито. Така ситуація, крім того, створювала величезну корупційну складову.

«Сьогодні Україна відмовилася від цього шляху, ми йдемо до ринкових взаємовідносин, що наближує країну до європейських стандартів у питанні споживання енергоносіїв. І стартові позиції цієї стратегії є класними – ми поставили собі за мету постійно моніторити всі енергоефективні проекти у житловому секторі, які будуть впроваджені в рамках Фонду енергоефективності. Ми бачитимемо, яким чином через рік-два зменшиться споживання у таких будівлях, пропонуватимемо нові підходи, інструменти, технології не тільки з модернізації огороджувальних конструкцій, а й модернізації інженерних мереж», – пояснив Геннадій Зубко.

Сьогодні українці, крім прагнення зменшити суми у своїх платіжках за комунальні послуги, ще й вимагають іншої якості послуг. А проведення заходів з енергоефективності в будинках збільшує життєдіяльність такого будинку мінімум на 15 років. Це автоматично підвищує і вартість такого житла.

Нагадаємо, вчора відбулося підписання тристоронньої Угоди між IFC, Фондом енергоефективності і Укргазбанком, яка відкрила шлях до фінансування перших проектів з термореновації ОСББ у рамках програм Фонду.

Служба Віце-прем'єр-міністра України