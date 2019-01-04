Прем’єр-міністр: Ми показали на весь світ, а головне самі собі, що Україна є демократичною країною

Перший тур виборів Президента України відбувся і пройшов у демократичний спосіб, коли кожен міг прийти і висловити свою думку. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, коментуючи результати волевиявлення.

«Завершився перший тур. Ми показали на весь світ, а головне самі собі, що Україна є демократичною країною. Всі мали можливість прийти і віддати свій голос - за покликом серця і розуму», - сказав Прем’єр-міністр.

Глава Уряду зазначив, що ці вибори відзначилися значною явкою виборців. «Це не просто цифра. Мова про те, що українці мали бажання прийти на вибори, віддати свій голос, і розуміння того, що побудувати майбутнє ми можемо тільки разом. Кожен зробив те, що від нього як громадянина залежить», - наголосив Володимир Гройсман.

Прем’єр-міністр додав, що попереду другий тур. І дуже важливо, аби програми кандидатів були реалістичними, їхнє бачення розвитку України – чітким, а вибір громадян співпадав з їхніми бажаннями. Українці не один раз розчаровувалися, і зараз, впевнений Прем’єр-міністр, розчарувань допустити неможливо.

Володимир Гройсман також зауважив, що його завдання, як Глави Уряду, залишається незмінним – забезпечити стабільність в державі.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України