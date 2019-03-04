Розроблені Держенергоефективності законодавчі зміни для стимулювання енергетичної утилізації сміття в Україні – ключова тема наради, що відбулася під головуванням Голови Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження Сергія Савчука із представниками Київської міської державної адміністрації (КМДА), Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), бізнесу та експертами.

«Як відомо, в Україні близько 93% побутових відходів вивозиться на полігони в той час, як у провідних країнах світу цей ресурс використовують для генерації енергії, – повідомив Сергій Савчук. – Для порівняння у Швеції відсортовується 99% сміття, з яких 50% підлягають енергетичній утилізації».

Наприклад, у Великобританії планується встановити один з найбільших у Європі заводів із енергетичної утилізації сміття потужністю 60 МВт. Завод перероблятиме близько 600 тис. тонн сміття на рік та генеруватиме електроенергію, якої буде достатньо для близько 110 тис. домогосподарств.

В Україні потрібно перетворити енергетичну утилізацію сміття на економічно вигідний проект для інвесторів.

Так, на основі вже розробленої Держенергоефективності спільно з КМДА та НКРЕКП концепції пропонуються законодавчі зміни в ключових напрямах, зокрема:

- налагодити чітку систему адміністрування на муніципальному рівні:

- створити інститут «єдиного оператора» поводження з побутовими відходами;

- запровадити можливість укладати довгострокові договори на переробку відходів;

- забезпечити гарантії сміттєпереробним підприємствам щодо завантаженості заводів необхідним обсягом ресурсу.

- передбачити використання RDF/SRF як потенційного джерела енергії. При цьому, важливо забезпечити екологічну безпеку і встановити чіткі правила тарифоутворення для послуг з енергетичної утилізації відходів (gate fee).

- запровадити стимулювання для перероблення відходів замість їх вивезення на полігони чи звалища. Сьогодні подібна мотивація відсутня, а вартість захоронення сміття значно нижча за вартість його перероблення.

- ввести дієвий контроль та відповідальність у цій сфері.

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України