Володимир Гройсман: Якісне управління держборгом – ключ до стабільності економіки

Якісне і ефективне управління державним боргом, зниження його частки відносно ВВП – це ключ до стабільності економіки та її поступального розвитку. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час проведення засідання Стратегічного комітету Уряду. Однією з тем засідання стало обговорення поточної ситуації щодо державного боргу та подальші кроки Уряду, зокрема Міністерства фінансів, у цій сфері.

Глава Уряду наголосив, що за кілька років – з 2008 року по 2013 рік – державний борг був неадекватно нарощений. «І сьогодні – це величезний тягар, який відволікає ресурс від швидких змін», – сказав Володимир Гройсман. Він нагадав, що цього року третина бюджету буде направлена на оплату боргів. «Головне завдання – утримати стабільність, яку ми забезпечуємо три роки поспіль. Це дається важко. Зрозуміло, що кожен хотів би мати і вищі зарплати, і вищі пенсії, і кращу інфраструктуру. Але ми затиснуті боргом. Нам віддавати його. Тож професійне і якісне управління держборгом – це питання стабільності. ВВП має зростати, а борг зменшуватися», – додав Прем’єр-міністр.

Під час засідання урядовці відзначили, що з 2016 року обсяг державного боргу стабільно знижується і сьогодні він досяг «безпечної межі». Орієнтир – зниження частки держборгу до 50,5% у 2019 році та до 41,4% у подальші роки, а також максимальне використання «дешевих і довгих» запозичень.

«Цей рік і наступні два роки – надзвичайно складні з точки зору обслуговування та виплати. Але ми маємо професійні підходи до планування, зокрема стратегічного бюджетного планування. Нам потрібно концентруватися на тому, аби частка боргу (відносно ВВП) знижувалася. Це наша стратегічна мета», – сказав Володимир Гройсман.

Довідково

Кабінет Міністрів України створив Стратегічний комітет 10 січня 2019 року на першому урядовому засіданні поточного року. Мета його роботи – формування політики та основ урядових рішень у контексті переходу України на трирічне бюджетне планування. Завданнями комітету є розгляд, формування і реалізація пріоритетних реформ Кабінету Міністрів; формування концептуальних, стратегічних та програмних документів Кабінету Міністрів, а також схвалення політичних пропозицій міністрів. Комітет також обговорюватиме проекти розпоряджень Кабінету Міністрів про схвалення планів пріоритетних дій Уряду на відповідний рік та звітів про їх виконання; звіти міністерств та інших центральних органів виконавчої влади щодо реалізації пріоритетних реформ Кабінету Міністрів у відповідних сферах державної політики; проекти законів про Державний бюджет України на відповідний рік та внесення змін до них. Членами комітету є всі члени Уряду України.

Попереднє засідання Стратегічного комітету було присвячене питанням реформування ланки екстреної медицини та розвитку професійно-технічної освіти.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України